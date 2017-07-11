В Уфимском районе жители обнаружили в дождевой воде малиновый осадок

Жители деревни Грибовка (Уфимский район), проснувшись рано утром, обнаружили, что в ёмкости, куда собирается за ночь дождевая вода, присутствует странный осадок малинового цвета. Притом он собирается не только на дне, но и на стенках нержавеющего бочонка.
Я заметил, что этим летом у меня в бочонке, что стоит под шифером, после дождя стекает вода. Сама дождевая вода мутная, но осадок, который образуется на стенках, имеет малиновый цвет, консистенция у него жирная, - рассказывает местный житель Евгений Горбунов. - Крыша у меня не железная. Да, она, конечно, не новая. Но такого раньше не было. Это дождевая вода, только дождевая! Посмотрите, на стенках бочка остаются отложения. Мы живем тут 17 лет, этого никогда не было.
Деревня Грибовка расположена в 1,5 км. от завода Кроношпан. Местные жители считают, что именно строительство и запуск этого объекта способствует возникновению «малинового феномена». Но эксперты не торопятся с выводами.
По вашему описанию, это вряд ли химические отходы. Больше похоже на органику. Но более точно можно сказать после лабораторных исследований, - поясняет председатель экологов РБ Александр Веселов. – Влияние ли это Кроношпана? Необходимо образец проверять на формальдегид. Опасно ли это для жизни и здоровья? Все можно сказать только после исследования.
Местные жители вместе с представителями регионального отделения «Зеленая лига» обратились в Роспотребнадзор. Они просили взять анализ воды из бочонка. Но специалисты управления направили их в Министерство экологии.
- Мы пришли в Министерство. Но там нас опять отправили в Роспотребнадзор. После того, как мы пообщались с экспертами, то отправились в ГУП НИИ БДЖ РБ, - сообщает председатель совета регионального отделения «Зеленая лига» Тамара Хабибуллина. – Сейчас все анализы мы будем проводить за свой счет. Но даст ли на это разрешении само НИИ будет известно только в четверг-пятницу.