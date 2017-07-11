В Уфимском районе жители обнаружили в дождевой воде малиновый осадок

Я заметил, что этим летом у меня в бочонке, что стоит под шифером, после дождя стекает вода. Сама дождевая вода мутная, но осадок, который образуется на стенках, имеет малиновый цвет, консистенция у него жирная, - рассказывает местный житель Евгений Горбунов. - Крыша у меня не железная. Да, она, конечно, не новая. Но такого раньше не было. Это дождевая вода, только дождевая! Посмотрите, на стенках бочка остаются отложения. Мы живем тут 17 лет, этого никогда не было.