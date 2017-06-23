В Уфе в суд дважды вызывали «Скорую» в ходе процесса по «Кроношпану»

- Судья имел право не прерывать процесс, - пояснил Медиакорсети управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров. - Дело в том, что в ГПК есть институт непрерывности судебного процесса, то есть если судья начал рассматривать дело по существу, то он обязан закончить его принятием решения. Судебное заседание можно отложить по разным причинам, но каждый раз, когда оно откладывается, рассматривать дело по существу приходится заново. Это определенный пробел в законодательстве, например, в арбитражном процессе судья имеет право объявить перерыв – до пяти дней, и в этом случае судебный процесс считается непрерывным, не надо всё начинать с самого начала. Учитывая то, что у каждого дела есть свои процессуальные сроки, в которые необходимо его рассмотреть, и то, что новое заседание нельзя назначить через день-два, а надо учесть необходимость оповестить всех участников процесса, что означает перенос заседания минимум на неделю, то все это вместе взятое – и может быть теми мотивами, по которым судья в данном процессе и рассматривал дело с утра и до позднего вечера, после окончания рабочего времени.