В Уфе в суд дважды вызывали «Скорую» в ходе процесса по «Кроношпану»

Вчера, 22 июня, в Ленинском районном суде повторно рассматривался иск группы уфимцев, активистов общественного движения «СтопКроношапн» к ГАУ «Госглавэкспертиза» - о признании недействительными положительных заключений государственной экспертизы проектной документации «Производство древесностружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан Башкортостан»» от 09.06.2015 года и «Очистные сооружения дождевых стоков Индустриального парка от 15.02.2016 года.
Дело началось со скандала: одна из истцов Ирина Курелии приковала себя цепями к забору возле суда в знак протеста против второго судебного разбирательства и для привлечения внимания СМИ.
Само заседание началось, по словам истцов, в 9.30 утра, а зачитывать решение начали в 20.30. Суд отказал истцам в удовлетворении их требований.
В ходе судебного процесса Ирине Курели дважды становилось плохо, у нее повышалось давление.
- Первый раз, ближе к четырем часам дня, я сама вызвала «Скорую», второй раз, около пяти часов вечера, врачей вызвали сами работники суда, - рассказала Медиакорсети Ирина Курели. – Я несколько раз просила отложить заседание из-за моего плохого самочувствия, но судья не стала этого делать, сказав, что я имею право уйти. Но я не хотела, чтобы дело рассматривали без моего участия.
В ходе процесса также случился другой казус: истцов Людмилу Тукшаитову и Азамата Валеева не пустили в зал заседания после окончания рабочего времени в 17-30. Они хотели вызвать полицию ввиду нарушения судьей закона о защите персональных данных, в ходе судебного заседания неизвестная женщина (которую судья назвала вольным слушателем) собрала паспорта истцов для установления личностей по указанию судьи. Однако судья запретила вызывать полицию из зала суда. Поэтому эти истцы вышли на улицу, чтобы вызвать полицию, но в зал суда попасть уже не смогли.
Около трех часов зал суда покинула и ушла на работу истец Вера Попова. Попову тоже не пустили в суд после 17-30, когда она вернулась.
Всё происходящее у стен суда транслировал в соцсети Facebook уфимский журналист Станислав Михайлов.
Сегодня Рамиля Саитова заявила Медиакорсети, что такой долгий процесс нарушил права граждан.
- Были созданы пыточные условия, - сказала Рамиля Саитова. - Истцу Курели врачи скорой рекомендовали постельный режим дома. Нарушено право истцов на доступ в зал судебного заседания, конституционное право на ограничение продолжительности рабочего дня. При этом аналогией закона – нормами уголовно-процессуального законодательства наложено ограничение на продолжительность совершения процессуальных действий четырьмя часами, после которых необходим перерыв не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность процессуальных действий с участием гражданина в течение дня не должна превышать 8 часов. При наличии медицинских показаний продолжительность процессуальных действий устанавливается на основании заключения врача.
- Судья имел право не прерывать процесс, - пояснил Медиакорсети управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров. - Дело в том, что в ГПК есть институт непрерывности судебного процесса, то есть если судья начал рассматривать дело по существу, то он обязан закончить его принятием решения. Судебное заседание можно отложить по разным причинам, но каждый раз, когда оно откладывается, рассматривать дело по существу приходится заново. Это определенный пробел в законодательстве, например, в арбитражном процессе судья имеет право объявить перерыв – до пяти дней, и в этом случае судебный процесс считается непрерывным, не надо всё начинать с самого начала. Учитывая то, что у каждого дела есть свои процессуальные сроки, в которые необходимо его рассмотреть, и то, что новое заседание нельзя назначить через день-два, а надо учесть необходимость оповестить всех участников процесса, что означает перенос заседания минимум на неделю, то все это вместе взятое – и может быть теми мотивами, по которым судья в данном процессе и рассматривал дело с утра и до позднего вечера, после окончания рабочего времени.
Дело по иску активистов общественного движения «СтопКроношпан» тянется с 2016 года.
28 сентября 2016 года Ленинский суд города Уфы вынес решение, которым отказал активистам в иске. 13 января 2017 года Верховный суд Республики Башкортостан отменил решение Ленинского районного суда и принял новое решение о признании недействительными этих заключений. 15 марта 2017 года Президиум Верховного суда Республики Башкортостан отменил решение судебной коллегии от 13 января 2017 года, направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан. 28 апреля 2017 года Верховный суд Башкирии отменил решение Ленинского районного суда от 28 сентября 2016 года и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский суд. И дело по иску активистов «СтопКроношпана» вернулось на второй круг.
Что будет дальше, пока активисты «СтопКроношпана» сказать затрудняются, мотивировочное решение суда они еще не получили. Но судя по их предыдущим действиям, они будут оспаривать это судебное решение. Свою решимость они объясняют тем, что при выборе места строительства завода «Кроношпан» чиновники не учли тот факт, что новое производство будет размещаться во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения города Уфы.
- Санитарно-эпидемиологическое законодательство нарушается с целью сокращения расходов на охранные мероприятия и извлечения незаконной прибыли, - сообщила Рамиля Саитова. - Размещение завода в 3 поясе зоны санитарной охраны накладывает обязательство согласования строительства с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, такое согласование не произведено. А размещение завода во 2 поясе зоны санитарной охраны налагает полный запрет на строительство.
Мы следим за развитием событий.
- Мы продолжаем работать в режиме пусконаладки, то есть не на полную мощность, а где-то наполовину, и, конечно, начали приносить региону деньги, - сообщил 2 июня 2017 года Медиакорсети гендиректор завода Ардашер Курбаншо. – Производим плитные материалы, ламинат, мебельный щит. Ввести завод в эксплуатацию полностью пока не получается из-за неготовности ряда инфраструктурных объектов. По моей информации, «Корпорация развития» должна завершить эту работу до конца осени этого года.