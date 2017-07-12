Как Рудольф Нуреев вновь стал символом «железного занавеса»

Я ставил «РУДИ – NEVER OFF…», потому что понимал, что мы должны это сделать – ведь юность свою Нуреев провел в Уфе. Мы брали воспоминания его современников, изучали биографию его жизни в Уфе, нашли много любопытного, при этом никак не рассматривали его ориентацию. Например, все знают о том, что семья Нуреева жила в жуткой нищете, отец был на фронте, есть было нечего. Маленький Рудольф даже донашивал платья сестер просто потому, что другой одежды не было. Вообще, сама личность Рудольфа Нуреева - это один из символов «железного занавеса». Такое ощущение, что к нам будто вновь возвращается то время. Помните ведь его знаменитый «Прыжок свободы»? Один канадский режиссер как-то говорил, что таким талантливым людям присуща «двуполость». На сцене он был чертовски обаятелен. И если раньше все ходили, чтобы посмотреть на прим-балерин, то после Нуреева люди начали приходить и на мужской балет.