Как Рудольф Нуреев вновь стал символом «железного занавеса»

Накануне на брифинге в Большом театре генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что спектаклю «Нуреев», который со скандалом сняли за три дня до премьеры, быть. Его перенесли из-за «сырого» материала на начало мая следующего года.
Однако источники ТАСС, Медузы и других федеральных изданий отмечают, что «Нуреева» сняли по личному указу министра культуры РФ Владимира Мединского, усмотревшего в нем гей-пропаганду. В минкульте разговор подтвердили. Сам автор либретто и режиссер спектакля Кирилл Серебренников от всяческих комментариев отказался. Эксперты Медиакорсеть выясняют, почему ориентация выдающегося башкирского балетмейстера вновь стала важнее его таланта.
Прыжок свободы
Театральные критики уже назвали отмену спектакля серьезным ударом по репутации Большого. Такого не было за всю его новейшую историю. Сам Урин же обещает, что в мае спектакль покажут «без купюр». Как пишет Медуза, в спектакле было много обнаженных сцен, а одной из декораций должна была стать фотография самого нагого Нуреева.
Известный писатель Игорь Савельев, в свое время работавший над сценарием о жизни Рудольфа Нуреева, отмечает, что по схожим причинам закрывали и более «безопасные» для духовных ценностей проекты, например, фильм «Чайковский» того же Кирилла Серебренникова.
- С одной стороны, я не удивлен, что случилось с постановкой. С другой стороны, то, что происходит, такие методы "борьбы с искусством" на глазах у всего мира (премьеры в Большом - это событие международного масштаба), это дикость и позор.
Что касается того, "почему о Нурееве говорят как о гомосексуалисте, минуя его талант и заслуги", вот здесь тоже очень важный момент. Вопрос не стоит о том, скрывал он ее или не скрывал. В рамках тогдашних "норм поведения" даже шоу-бизнеса, кстати, в какой-то мере скрывал (мало кто знает, но даже Фредди Меркьюри, умирая от СПИДа, сказал в интервью 1991 года, что он не гей, потому что так еще "было принято"). В случае Нуреева она была (и это один из первых примеров в искусстве) частью его образа, творческой манеры, поведенческой модели. Уж о ком-о ком, но о Нурееве нельзя снять, написать и т.д., промолчав о его гомосексуальности, потому что это важная часть темы Нуреева вообще, - резюмирует писатель.
Режиссер Айрат Абушахманов, автор спектакля «РУДИ – NEVER OFF…» Башкирского академического театра драмы, признается, что, даже если речь и идет о «том самом» законе о гей-пропаганде, то у спектакля есть свой ограничительный ценз – 18+. Разве взрослых, состоявшихся людей можно сагитировать на однополые отношения? – задается вопросом режиссер. - На самом деле, я владею информацией ни больше, ни меньше. Пока не придерживаюсь какой-либо версии, но могу с уверенностью сказать, что отмена спектакля в Большом театре за три дня до премьеры – это событие значительное. Помню, когда учился, наш учитель в Москве говорил, что его спектакль закрыли по идеологическим причинам. Конечно, ему было нелегко. Я представляю, как это сильно ударяет по состоянию самих постановщиков. Они же адекватные люди, с мировым именем, вряд ли бы они делали генеральный прогон репетиций и готовились вовсю к премьере, зная о том, что он «сыроват», будучи не уверенными в продукте.
К тому же, премьера в Большом – это событие мировое, люди из разных стран прилетают на премьеру спектакля, заказывают билеты, оплачивают гостиницы, перелет. Урин, прочитав либретто, видимо, не предполагал, что там будут видеоряд и какие-то откровенные сцены, хор… Взять спектакль Романа Виктюка «Нездешний сад» от нашего земляка Азата Абдуллина о Рудольфе Нурееве. Он не просто иллюстрирует биографию Нуреева, а показывает трепетное отношение самого режиссера к артисту, его таланту.
Я ставил «РУДИ – NEVER OFF…», потому что понимал, что мы должны это сделать – ведь юность свою Нуреев провел в Уфе. Мы брали воспоминания его современников, изучали биографию его жизни в Уфе, нашли много любопытного, при этом никак не рассматривали его ориентацию. Например, все знают о том, что семья Нуреева жила в жуткой нищете, отец был на фронте, есть было нечего. Маленький Рудольф даже донашивал платья сестер просто потому, что другой одежды не было. Вообще, сама личность Рудольфа Нуреева - это один из символов «железного занавеса». Такое ощущение, что к нам будто вновь возвращается то время. Помните ведь его знаменитый «Прыжок свободы»? Один канадский режиссер как-то говорил, что таким талантливым людям присуща «двуполость». На сцене он был чертовски обаятелен. И если раньше все ходили, чтобы посмотреть на прим-балерин, то после Нуреева люди начали приходить и на мужской балет.
Минкульт. Полиция нравов?
Модератор Уфимского отделения Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Кристина Абрамичева утверждает, что ситуация в Большом имеет предысторию. Речь идет о принятом законе о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который многие считают дискриминационным.
- Именно с этого момента государством была неофициально объявлена охота на ведьм, то есть на ЛГБТ-сообщество. И многие радостно схватились за эту возможность выплеснуть свою агрессию. На искусстве это отразилось не лучшим образом - не секрет, что люди искусства, как и люди иных профессий, подвержены гомо и бисексуальным связям. Только в отличие от других - им сложно скрыть это, ведь искусство пронизывает идея любви и связанных с ней эмоций.
Относительно Нуреева тревожным звонком стала статья нашего краеведа Михаила Чванова. И начнутся посмертные судебные процессы над теми, кто совершил преступления против современной российской нравственности... А министерство культуры переименуют в полицию нравов.
Думаю, дальше ситуация будет только усугубляться – видимо, министр культуры собирается уничтожить наследие Чайковского, Цветаевой, никогда не ставить Оскара Уайльда и многих других деятелей культуры, вошедших в золотой фонд. И таланте. И о том, что у нас давняя традиция Нуреевского фестиваля, а его именем названо училище, есть прекрасный музей в оперном и т.д., который предлагал предать анафеме и вычеркнуть из истории нашего города имя всемирно известного танцовщика исключительно из-за его ориентации и как-то позабыв о заслугах, - рассуждает Абрамичева.
Главный редактор интернет-издания «Горький» Константин Мильчин говорит, что упустить факт ориентации Нуреева в автобиографическом исполнении было бы некорректно, ведь это – общеизвестный факт.
- Все-таки он был одним из величайших танцовщиков ХХ века, а может быть, и за всю историю мирового балета. Упустить это факт в автобиографическом произведении было бы довольно странно. Тем более, что речь идет не о детском утреннике, а о спектакле, на афишах которого крупными буквами написано 18+.
Руководитель Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов комментировать ситуацию отказался, добавив, что руководство театра не могло принять неправильного решения. - Значит, так нужно. Так было необходимо, - отметил Альмухаметов. «Я считаю, что этот спектакль не содержит никакой пропаганды, как многие пишут, гомосексуальной связи», - заявил «Коммерсанту» ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко.
«Нуреев никогда не скрывал, что он гомосексуал. Зачем тогда это было ставить изначально? Ничего вычурного, пропагандистски направленного, я считаю, в спектакле не было. Сам факт появления такой партии в балете уже в нашей стране в наше время может обсуждаться как пропаганда», - рассказал другой участник труппы Арсен Каракозов.
Коллеги же самого Серебренникова полагают, что спектакль сняли с премьеры из-за скандала в «Седьмой студии», основанной режиссером. Напомним, Серебренников стал свидетелем по делу о краже бюджетных средств руководством труппы. По делу он проходит свидетелем. По версии Следственного комитета, руководство «Седьмой студии» похитило бюджетные средства, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь».
Бывший солист башкирского балета Ринат, решивший не называть свою фамилию, признался, что для большинства его коллег по сцене Рудольф Нуреев всегда был и остается номером один. Его талант и творчество всегда стоят на первом месте.
- Честно говоря, никогда не думал о том, что Нуреев – представитель нетрадиционной ориентации. Для меня это всегда артист номер один. Гений. Когда я был маленьким, я восхищался его талантом и до сих пор поражаюсь его мастерством, техникой. Понимаете, искусство - оно всегда важнее. Да, неприятно, что Нуреев – гомосексуалист. Как я понимаю, это болезнь. Считаю, что всю шумиху подняли СМИ.