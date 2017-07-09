В Москве за несколько дней до премьеры отменили спектакль «Нуреев»

В Москве отменили премьеру спектакля «Нуреев», сообщает газета «Ведомости». Вместо объявленной премьеры 11, 12, 13 и 14 июля на исторической сцене Большого театра будет показан балет «Дон Кихот».
Главным героем балета должен был стать выдающийся танцовщик XX века Рудольф Нуреев, который начинал свою карьеру в Уфе. Авторами балета являются композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебренников.
По данным «Ведомостей», решение об отмене было принято после того, как генеральный директор театра Владимир Урин прогон спектакля, на котором впервые были собраны воедино его разнородные составляющие.
Как сообщает Meduza, причиной отмены балета стала плохая готовность спектакля. Из-за этого было принято решение перенести спектаклю на театральный сезон 2017/2018.