Жителя Башкирии подозревают в покушении на убийство несовершеннолетнего

Следственный комитет РБ начал расследование уголовного дела о покушении на жизнь несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства. В материалах следствия говорится, что 7 июля в городе Сибай произошла потасовка между 31-летним местным жителем и двумя подростками. Из показаний свидетелей и участников инцидента следует, что конфликт произошёл из-за отказа несовершеннолетних дать сигарету мужчине. В конфликт вмешались прохожие и разняли дерущихся, но мужчина не пожелал мириться с произошедшим и подкараулил парней у подъезда дома с ножом. В результате нападения 16-летний подросток получил ножевое ранение и был госпитализирован.