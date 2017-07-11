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Жителя Башкирии подозревают в покушении на убийство несовершеннолетнего

11 июля 2017, 10:16
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Следственный комитет РБ начал расследование уголовного дела о покушении на жизнь несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства. В материалах следствия говорится, что 7 июля в городе Сибай произошла потасовка между 31-летним местным жителем и двумя подростками. Из показаний свидетелей и участников инцидента следует, что конфликт произошёл из-за отказа несовершеннолетних дать сигарету мужчине. В конфликт вмешались прохожие и разняли дерущихся, но мужчина не пожелал мириться с произошедшим и подкараулил парней у подъезда дома с ножом. В результате нападения 16-летний подросток получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Подозреваемый задержан, на него возбуждено уголовное о покушении на убийство.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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