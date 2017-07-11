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Ялалов о реакции жителей Уфы на ремонт дорог: истерик больше не наблюдается

11 июля 2017, 09:41
Жители Уфы стали с большим пониманием относится к тому, что движение на дорогах во время ремонтных работ приходится ограничивать. Это отметил глава администрации города Ирек Ялалов.

Сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы Ялалов отметил, что этот год является "переломным" в плане изменения отношения жителей к неудобствам на дорогах в связи с ремонтом. По его словам, автолюбители начинают "массово понимать", что ограничения - вынужденная мера во благо.

- Больше позитивных откликов пока идет, - отметил он, говоря о проводимом в городе ремонте дорог. - Истерик, тех скандалов, которые раньше наблюдались, больше нет. Есть отдельные случаи.

Ялалов также сообщил, что в следующем году в городе планируется одновременно ремонтировать еще больше улиц - 43. Он в очередной раз обратился к жителям с просьбой потерпеть временные неудобства.

Напомним, в этом году в городе ремонтируют 29 улиц.

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