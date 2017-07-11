Ялалов о реакции жителей Уфы на ремонт дорог: истерик больше не наблюдается

Сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы Ялалов отметил, что этот год является "переломным" в плане изменения отношения жителей к неудобствам на дорогах в связи с ремонтом. По его словам, автолюбители начинают "массово понимать", что ограничения - вынужденная мера во благо.