Ялалов о реакции жителей Уфы на ремонт дорог: истерик больше не наблюдается

Сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы Ялалов отметил, что этот год является "переломным" в плане изменения отношения жителей к неудобствам на дорогах в связи с ремонтом. По его словам, автолюбители начинают "массово понимать", что ограничения - вынужденная мера во благо.
- Больше позитивных откликов пока идет, - отметил он, говоря о проводимом в городе ремонте дорог. - Истерик, тех скандалов, которые раньше наблюдались, больше нет. Есть отдельные случаи.
Ялалов также сообщил, что в следующем году в городе планируется одновременно ремонтировать еще больше улиц - 43. Он в очередной раз обратился к жителям с просьбой потерпеть временные неудобства.
Напомним, в этом году в городе ремонтируют 29 улиц.