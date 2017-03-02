В Уфе на ремонт дорог направят более 540 миллионов рублей

Оставшиеся 98,85 млн руб будут направлены на ремонт улицы Большой Гражданской на участке от 50 лет Октября до Рихарда Зорге, улицы Максима Горького на участке от Конституции до Ульяновых, улицы Колгуевская (от Пугачева до Файзи Гаскарова), улицы Георгия Мушникова (от улицы Михаила Шолохова до Фронтовых Бригад), улицы Чехова (от Сосновкой до Староторфяной), улицы Бессонова (от улицы Окружная до проспекта Октября), улицы Файзи Гаскарова (от Колгуевской до Авроры), Демского шоссе (от Флотского переулка до автодороги Уфа-Аэропорт), улицы Сосновской (от автодороги Уфа-Шакша-а/д М-5 Урал до ул. Чехова).