В Уфе на ремонт дорог направят более 540 миллионов рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам 16 аукционов отберет подрядчиков для ремонта городских улиц, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Тендеры назначены на 27-30 марта. Их общая стоимость 542,88 млн руб.
Самый дорогой контракт – 138,08 млн руб – ремонт улицы Жукова на участке от улицы Сипайловская до улицы Седова.
Еще 127,2 млн руб будет выделено на ремонт улицы Сельской Богородской на участке от Жукова до Фурманова.
50,95 млн руб выделят на ремонт улицы Лесотехникума на участке от улицы Комсомольской до Менделеева.
29,31 млн руб выделят на ремонт улицы Менделеева от Сочинской до Караидельской.
27,7 млн руб – на ремонт улицы 50 лет СССР на участке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева.
24,44 млн руб. – на ремонт улицы Губайдуллина на участке от ООТ школа №94 Менделеева.
22,94 млн руб – на ремонт улицы Ферина от Сельской Богородской до бульвара Тухвата Янаби.
Оставшиеся 98,85 млн руб будут направлены на ремонт улицы Большой Гражданской на участке от 50 лет Октября до Рихарда Зорге, улицы Максима Горького на участке от Конституции до Ульяновых, улицы Колгуевская (от Пугачева до Файзи Гаскарова), улицы Георгия Мушникова (от улицы Михаила Шолохова до Фронтовых Бригад), улицы Чехова (от Сосновкой до Староторфяной), улицы Бессонова (от улицы Окружная до проспекта Октября), улицы Файзи Гаскарова (от Колгуевской до Авроры), Демского шоссе (от Флотского переулка до автодороги Уфа-Аэропорт), улицы Сосновской (от автодороги Уфа-Шакша-а/д М-5 Урал до ул. Чехова).
Все работы нужно будет завершить в этом году.