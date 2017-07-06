Глава ТПП России: Надо поменять философию контроля и надзора в стране

- Не наказывать за все подряд, а делать ставку на профилактику – такой должна быть философия контроля и надзора в стране, - заявил президент ТПП России Сергей Катырин по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева.
- Сегодня мы еще продвинулись в плане реформы контрольно-надзорной деятельности, о необходимости которой бизнес заявлял все последние годы, - отметил он. - Считаем чрезвычайно важным, чтобы при оценке работы контрольно-надзорных органов количество проверок, как и размер выписанных штрафов, не были бы главными критериями.
Если контролирующие органы отойдут от своей от карательной функции, то это поможет бизнесу развиваться, считает глава ТПП России. Надо оценивать деятельность органов контроля и надзора не по количеству штрафов, а по тому, насколько лучше, безопаснее, эффективнее работает та или иная компания, уверен Катырин.
По словам Катырина, работы по реформированию контрольно-надзорной деятельности впереди еще много. Так, например, в стране насчитывается около 140 самостоятельных видов государственного и муниципального контроля, и многие из них просто излишние, устарели или непрозрачны.
Не секрет, что проверки зачастую ведут к коррупционным проявлениям. А количество внеплановых проверок не только не уменьшилось, но даже растет; правда, проводятся они «по иным основаниям», то есть вне рамок закона о защите бизнеса при осуществлении госконтроля. Рост таких проверок составил 3 процента (было 13 %, стало – 16%)
- Торгово-промышленная палата России считает, что законодательство о государственном контроле (надзоре) сегодня должно стать одним из важнейших приоритетов в работе правительства, - подытожил Сергей Катырин.