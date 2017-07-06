Глава ТПП России: Надо поменять философию контроля и надзора в стране

Если контролирующие органы отойдут от своей от карательной функции, то это поможет бизнесу развиваться, считает глава ТПП России. Надо оценивать деятельность органов контроля и надзора не по количеству штрафов, а по тому, насколько лучше, безопаснее, эффективнее работает та или иная компания, уверен Катырин.