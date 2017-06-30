Сегодня в Уфе во время обсуждения вопроса об утверждении выплаты вознаграждения бывшим членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (в общем объеме более 8 млн руб) большинство миноритарных акционеров выразили единодушный протест в отношении этого решения. Многие из них встали с своих мест и криками потребовали от представителей основного акционера не допустить этих выплат.
На этом возмущение миноритарных акционеров не ограничилось. В конце собрания слово взял Рафаат Булатов, который резко негативно прокомментировал идею выплаты таких вознаграждений. Более того, Рафаат Искаакович, ветеран башкирской нефтянки, предложил пригласить бывших членов совета директоров, чтобы они отчитались о проделанной работе и за что им полагаются такие деньги. В кулуарах собрания миноритарные акционеры поддержали эту позицию. По мнению Флориса Гумерова, ветерана уфимской нефтепереработки, руководители компании, допустившие нарушения промбезопасности на заводах, не должны получать премии за такие результаты.
Итоговое решение стало известно после подсчета результатов голосования. «Башнефть» не выплатит премии бывшему менеджменту компании.