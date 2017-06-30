«Башнефть» не выплатит премии бывшему менеджменту компании

На этом возмущение миноритарных акционеров не ограничилось. В конце собрания слово взял Рафаат Булатов, который резко негативно прокомментировал идею выплаты таких вознаграждений. Более того, Рафаат Искаакович, ветеран башкирской нефтянки, предложил пригласить бывших членов совета директоров, чтобы они отчитались о проделанной работе и за что им полагаются такие деньги. В кулуарах собрания миноритарные акционеры поддержали эту позицию. По мнению Флориса Гумерова, ветерана уфимской нефтепереработки, руководители компании, допустившие нарушения промбезопасности на заводах, не должны получать премии за такие результаты.