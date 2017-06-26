Ветераны башкирского футбола вспомнили про гол в ворота Черчесова

- Мне в том противостоянии запомнился Дмитрий Радченко, - ностальгирует вратарь ФК «Гастелло», а ныне – директор СК «Витязь-ГТУ» Олег Печенкин. – Он потом уехал в Испанию, и все мы следили за выступлением Радченко за «Расинг» из Сантандера. Однако, тогда еще играли тет-а-тет. И мне Дима не забил. Зато свой, по-моему, четвертый в карьере гол оформил Валерий Карпин. Это сейчас у успешного игрока их больше ста и попадание в число лучших бомбардиров страны, а тогда он только-только приехал в «Спартак» из Эстонии. Что касается Черчесова, то мы, вратари, во многом друг друга понимаем. У меня всегда был кумиром Ринат Дасаев. Он входил в десятку лучших в мире в то время. Черчесов был его сменщиком в стане «красно-белых». Играли друг против друга. Пожалуй, он меня вспомнит при встрече… Что касается сборной, то посмотрите на Криштиану Роналду – он заработал «Золотой мяч» уже не раз. Но, тем не менее, играет, забивает и даже плачет. А нам нужно менять менталитет – любовь к футболу. Надежда есть, и я ей тоже живу!