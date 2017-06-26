Ветераны башкирского футбола вспомнили про гол в ворота Черчесова

В рамках 1/16 Кубка СССР в 1991 году жребий свел скромную команду второй советской лиги - уфимское «Гастелло» и московский «Спартак». Во время второго поединка и случился гол в ворота Черчесова, который судьи не засчитали.
Но обо всем по порядку.
Вначале на уфимском стадионе «Строитель», где трибуны еле-еле выдержали накал страстей, москвичи победили – 4:2. В нашей команде дважды отличился тогда юный Арнольд Слабодич. У гостей, за которых впервые в официальных матчах дебютировал «бомбардир Всея Руси» – Володя Бесчастных, феерили будущие звезды отечественного футбола: Валерий Карпин (он сравнял счет), а также экс-покорители мадридского «Реала» в Кубке европейских чемпионов) Дмитрий Хлестов, Евгений Бушманов, Дмитрий Ананко, Андрей Иванов и Дмитрий Радченко. При этом на «Строителе» присутствовал легендарный создатель «Спартака» - Николай Петрович Старостин, а два мяча вынимал из сетки тогдашний дублер последователя Рината Дасаева – Гинтарас Стауче.
В ответном поединке, который состоялся в спартаковском манеже, ворота красно-белых защищал тогда еще достаточно молодой и обладавший шевелюрой Станислав Черчесов, ныне являющийся воеводой главной команды страны. Москвичи победили – 2:1 и вышли в следующий раунд Кубка, а впоследствии стали обладателями последнего трофея СССР. Но для любителей башкирского футбола игра 17 ноября 1991-го года стала исторической. Помимо очередного гола Слабодича (третьего в том противостоянии), ворота нынешнего наставника сборной поразил и легендарный башкирский футболист – Андрей Каткин. Правда, его гол все же судьи не засчитали.
- Шла подача с углового, - вспоминает Андрей Каткин. - Черчесов пошел на мяч. Там, пожалуй, помешал Иван Власов. Но все-таки гол должен был засчитываться. Случился реальный «сухой лист» с углового! Я много раз пересматривал видеозапись той игры: гол был! Странно, что судьи приняли неправильное решение… Не забывайте, что покойный ныне Эдуард Рахмангулов ранее пробил в перекладину. Мы вполне могли огорошить «Спартак» на его поле…
- Мне в том противостоянии запомнился Дмитрий Радченко, - ностальгирует вратарь ФК «Гастелло», а ныне – директор СК «Витязь-ГТУ» Олег Печенкин. – Он потом уехал в Испанию, и все мы следили за выступлением Радченко за «Расинг» из Сантандера. Однако, тогда еще играли тет-а-тет. И мне Дима не забил. Зато свой, по-моему, четвертый в карьере гол оформил Валерий Карпин. Это сейчас у успешного игрока их больше ста и попадание в число лучших бомбардиров страны, а тогда он только-только приехал в «Спартак» из Эстонии. Что касается Черчесова, то мы, вратари, во многом друг друга понимаем. У меня всегда был кумиром Ринат Дасаев. Он входил в десятку лучших в мире в то время. Черчесов был его сменщиком в стане «красно-белых». Играли друг против друга. Пожалуй, он меня вспомнит при встрече… Что касается сборной, то посмотрите на Криштиану Роналду – он заработал «Золотой мяч» уже не раз. Но, тем не менее, играет, забивает и даже плачет. А нам нужно менять менталитет – любовь к футболу. Надежда есть, и я ей тоже живу!