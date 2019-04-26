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Максим Балобанов
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2019
«На одном дыхании»: БК «Уфимец» досрочно стал чемпионом России
26 апреля 2019, 12:27
Вадим Евсеев: Кто возглавил тренерский штаб ФК «Уфа»
28 марта 2019, 15:37
Игрок ХК «Салават Юлаев» Тему Хартикайнен объяснил, почему он убил лисиц
12 марта 2019, 15:27
Как в Башкирии будет развиваться бенди
5 февраля 2019, 12:02
Сергей Медведев: Скоро «Уфимец» пополнит еще один воспитанник башкирского баскетбола
28 января 2019, 16:32
На БСТ перестала существовать редакция спортивных программ
22 января 2019, 14:26
2018
В Башкирии стартует сезон студенческого мини-футбола
6 декабря 2018, 11:39
Баскетболисты «Уфимца»: лидеры Суперлиги-2, понимающие язык пчел
21 ноября 2018, 10:27
Проспект Октября: «слоны» и «бегемоты» стремятся попасть на улицу Ленина
15 ноября 2018, 22:13
В Уфе на Округе Галле в 7 утра уже появились небольшие пробки
15 ноября 2018, 08:02
Ушел из жизни «Голос башкирского волейбола» Олег Маничев
3 ноября 2018, 14:41
«Уфа» - «Рубин»: Сегодня состоится футбольное дерби
20 октября 2018, 11:31
Суперкубок Башкирии по футболу: Шесть голов и две красных карточки
18 октября 2018, 16:43
«Батыр» ушел: В Башкирии хоккейная команда исчезла из календаря НМХЛ
11 сентября 2018, 19:03
В Уфе в футбольном поединке сразились комментаторы телеканала "Матч-ТВ"
6 сентября 2018, 14:39
2017
Уфимец о землетрясении в Иране: Там действительно была паника
Выпускник УГНТУ Владимир Петров рассказал о том, что увидел в момент землетрясения в Иране.
13 ноября 2017, 16:46
Первый тайм матча «Анжи» - «Уфа» завершился не в нашу пользу
25 августа 2017, 23:24
Уфе не хватает пивбара на стадионе "Нефтяник" - Рустем Каюмов
25 августа 2017, 22:10
В Каспийске начинается матч РФПЛ между «Анжи» и «Уфой»
25 августа 2017, 21:35
Состав баскетбольной команды «Уфимец» качественно изменился
25 августа 2017, 18:15