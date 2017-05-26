«Башкирэнерго» массово подключает к сети новые микрорайоны в Башкирии

- А с учетом окрестных населенных пунктов, которые фактически являются частью села Мраково, вклад энергетиков еще выше. Мы в Курт-Елге выделили заявителям 400 земельных участков, в Кузьминовке – 150, в микрорайоне Молодежный – 300, в микрорайоне Мраковский – 250, в Васильевском и Новониколаевском, соответственно, - 70 и 30 участков. После того, как к 2020 году они будут освоены, население райцентра вырастет на 4-5 тысяч человек. Это позволит решить многие социальные проблемы новоселов, большинство их которых переезжают в райцентр из отдаленных населенных пунктов района, и повысить их уровень жизни. Примерно половину новоселов составляют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сироты, молодые семьи, работающие в бюджетной сфере. Обеспечивая их электроэнергией, ООО «Башкирэнерго» выполняет большую работу, которую администрации района в одиночку было бы сложно вытянуть. Знаю, что в некоторых райцентрах Башкирии, где электросетевая инфраструктура находится на балансе небольших ТСО, такие объемы достичь не удается, в результате жители покидают родные края.