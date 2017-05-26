«Башкирэнерго» массово подключает к сети новые микрорайоны в Башкирии

Это предусмотрено перспективным планом развития Кугарчинского района до 2020 года, принятого администрацией района. Существенную поддержку этому плану оказывает ООО «Башкирэнерго», которое за счет собственных средств ведет массовое техприсоединение потребителей в новых микрорайонах населенных пунктов Курт-Елга, Кузьминовка, Васильевский и Новониколаевский, а также в микрорайонах Молодежный и Мраковский, относящихся к райцентру.
Энергетики понимают, что без подвода электроэнергии невозможно построить дом. С учетом этого в 2015 году они построили 1,9 км ВЛ 10 кВ и 15,2 км ВЛ 0,4 кВ, в 2016-м – 0,75 км ВЛ 10 кВ и 16,3 км ВЛ 0,4 кВ. В 2015 и 2016 годах были поставлены под напряжение, соответственно, 9 и 3 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. За два года на хуторе Васильевском электросетевики ввели в строй 0,05 км ВЛ 10 кВ и 0,93 км ВЛ 0,4 кВ, в Новониколаевском - 0,08 км ВЛ 10 кВ и 1,3 км ВЛ 0,4 кВ. В обоих населенных пунктах поставили по одной трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. В Кузьминовке специалисты ООО «Башкирэнерго» построили 1 км ВЛ 0,4 кВ, в населенном пункте Курт-Елга – 1,13 км ВЛ 10 кВ, 4,6 км ВЛ 0,4 кВ и 3 ТП 10/0,4 кВ мощностью по 160 кВА. В новых микрорайонах с. Мраково были построены 0,03 км ВЛ 10 кВ, 1,13 км ВЛ 0,4 кВ и поставлена под напряжение одна ТП 10/0,4 кВ на 160 кВА.
Если в 2010 году население Мраково составляло 8,7 тыс человек, то ныне, по данным заместителя главы администрации Кугарчинского района по вопросам жизнеобеспечения, строительству, архитектуре, промышленности, транспорту и связи Валерия Павлова, оно достигает 11 тысяч. По его мнению, не в последнюю очередь этот прирост был обеспечен большим объемом работы, выполненным специалистами ООО «Башкирэнерго» по техприсоединению новых микрорайонов:
- А с учетом окрестных населенных пунктов, которые фактически являются частью села Мраково, вклад энергетиков еще выше. Мы в Курт-Елге выделили заявителям 400 земельных участков, в Кузьминовке – 150, в микрорайоне Молодежный – 300, в микрорайоне Мраковский – 250, в Васильевском и Новониколаевском, соответственно, - 70 и 30 участков. После того, как к 2020 году они будут освоены, население райцентра вырастет на 4-5 тысяч человек. Это позволит решить многие социальные проблемы новоселов, большинство их которых переезжают в райцентр из отдаленных населенных пунктов района, и повысить их уровень жизни. Примерно половину новоселов составляют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сироты, молодые семьи, работающие в бюджетной сфере. Обеспечивая их электроэнергией, ООО «Башкирэнерго» выполняет большую работу, которую администрации района в одиночку было бы сложно вытянуть. Знаю, что в некоторых райцентрах Башкирии, где электросетевая инфраструктура находится на балансе небольших ТСО, такие объемы достичь не удается, в результате жители покидают родные края.