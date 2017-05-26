Сотрудники ООО «Башкирэнерго» посадили кедровую рощу

Организаторами акции выступили министерство природопользования и экологии РБ, администрация Демского района Уфы, региональное отделение Русского географического общества и детский эколого-биологический центр «Росток», а представителем промышленных предприятий и одним из основных участников стали Центральные электрические сети (ПО «ЦЭС») ООО «Башкирэнерго». Также в высадке деревьев посильное участие приняли местные жители, волонтеры, студенты и школьники.
Дружная команда энергетиков из 10 человек высадила порядка 30 саженцев кедровой сосны. Также специалисты ПО «ЦЭС» оказали помощь школьникам 2-3 классов в копке посадочных ям под деревца кедра.
Трехгодичные саженцы были доставлены из Ханты-Мансийска. Деревца безвозмездно предоставил эколог-общественник, член общественной палаты Ханты -Мансийского автономного округа- Югра Мидхат Хасанов, выходец из Башкирии.
Сибирские кедры не только очищают воздух, но и дают пропитание многочисленным видам птиц и белкам. Это поможет создать уголок южной тайги вблизи мегаполиса и увеличить разнообразие фауны. Кроме того, каждый человек, посадивший дерево, оставит о себе память на века, так как кедр растет до 800 лет.