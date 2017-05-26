Сотрудники ООО «Башкирэнерго» посадили кедровую рощу

Сибирские кедры не только очищают воздух, но и дают пропитание многочисленным видам птиц и белкам. Это поможет создать уголок южной тайги вблизи мегаполиса и увеличить разнообразие фауны. Кроме того, каждый человек, посадивший дерево, оставит о себе память на века, так как кедр растет до 800 лет.