Экологи «Башкирэнерго» провели «Неделю экологической грамотности» для детей

В ее рамках прошли тематические уроки и внеклассные мероприятия в учреждениях общего и дополнительного образования. Так, инженеры по охране окружающей среды ПО «Центральные электрические сети», ПО «Уфимские городские электрические сети» и ПО «Информационные технологии и связь» - Лиана Сабитова, Эльмира Гиниятуллина и Валентина Салимгареева провели экологические уроки в школах № 4, 8, 10, 75, 78, 87, 115 и городском детском эколого-биологическом центре.