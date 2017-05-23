В Уфе власти решили не дать выпускникам "демонстрировать подвиги" 25 мая

Posted 23 мая 2017, 04:29
Published 23 мая 2017, 04:29
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Управление образования администрации города подготовило приказ, согласно которому дополнительные праздничные мероприятия в школах в день Последнего звонка не предусмотрены. Об этом сообщила сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы начальник управления образования Елена Хаффазова. Для выпускников проведут только торжественные церемонии в школах, которые продлятся 1,5-2 часа. В основном они начнутся в 10-11 часов утра.
- В любом случае попрошу наши правоохранительные органы обратить особое внимание на места, где наши дети любят подвиги свои демонстрировать, - отметил Ялалов, дав поручение контролировать городские зоны отдыха, береговую линию рек.
Напомним, в день Последнего звонка в этом году будет запрещена продажа алкоголя.