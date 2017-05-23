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Posted 23 мая 2017, 04:29

Published 23 мая 2017, 04:29

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе власти решили не дать выпускникам "демонстрировать подвиги" 25 мая

23 мая 2017, 04:29
В день Последнего звонка, 25 мая, в этом году у детей будет только небольшой праздник в школе. Поскольку праздник пришелся на середину недели, администрация города решила усилить меры безопасности. Именно поэтому бал выпускников был проведен заблаговременно.

Управление образования администрации города подготовило приказ, согласно которому дополнительные праздничные мероприятия в школах в день Последнего звонка не предусмотрены. Об этом сообщила сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы начальник управления образования Елена Хаффазова. Для выпускников проведут только торжественные церемонии в школах, которые продлятся 1,5-2 часа. В основном они начнутся в 10-11 часов утра.

- В любом случае попрошу наши правоохранительные органы обратить особое внимание на места, где наши дети любят подвиги свои демонстрировать, - отметил Ялалов, дав поручение контролировать городские зоны отдыха, береговую линию рек.

Напомним, в день Последнего звонка в этом году будет запрещена продажа алкоголя.

#Наталья Кузнецова#Город#Новости#Уфа#Последний звонок
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