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В Башкирии в День последнего звонка официально запретили продажу алкоголя

1 декабря 2016, 11:32
Спиртное теперь также нельзя продавать в многоквартирных домах

Депутаты республиканского парламента накануне проголосовали за изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РБ». Начиная с 2017 года в Башкирии в День последнего звонка официально запрещена торговля алкогольной продукцией. Запрет распространяется и на продажу алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах. Данная норма распространяется на всю республику.

- Это еще один законопроект по противодействию употреблению алкоголя в рамках общей стратегии. В соответствии с новой инициативой, День последнего звонка в школах будет свободен от продажи алкоголя. Это связано с заботой о подрастающем поколении», —сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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