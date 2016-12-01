В Башкирии в День последнего звонка официально запретили продажу алкоголя

Депутаты республиканского парламента накануне проголосовали за изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РБ». Начиная с 2017 года в Башкирии в День последнего звонка официально запрещена торговля алкогольной продукцией. Запрет распространяется и на продажу алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах. Данная норма распространяется на всю республику.
- Это еще один законопроект по противодействию употреблению алкоголя в рамках общей стратегии. В соответствии с новой инициативой, День последнего звонка в школах будет свободен от продажи алкоголя. Это связано с заботой о подрастающем поколении», —сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.