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Posted 7 мая 2017, 15:37

Published 7 мая 2017, 15:37

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

"Уфа" проиграла в Казани "Рубину"

7 мая 2017, 15:37
Сюжет
Болеем за наших
Хотя первыми счет открыли уфимцы, хозяева поля одержали волевую победу.

Счет в матче открыли гости. Дмитрий Стоцкий получив пас из глубины поля, ворвался в штрафную площадку и сумел переиграть Рыжикова, отправив мяч в дальний угол.

Но уже в первом тайме казанцы отыгрались. Пенальти заработал Рочина, на нем сволил Кэтэлин Карп. Цакташ хладнокровно реализует одиннадцатиметровый. 1:1 - с таким счетом команды уходят на перерыв.

Во втором тайме Цакташ выводит "Рубин" вперед, после навеса Ткачука со штрафного он головой переправляет мяч в ворота гостей. 2:1 - волевая победа "Рубина" на домашнем стадионе.

#Разиф Абдуллин#Спорт#Болеем за наших#Новости
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