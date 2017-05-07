"Уфа" проиграла в Казани "Рубину"

Posted 7 мая 2017, 15:37
Published 7 мая 2017, 15:37
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Счет в матче открыли гости. Дмитрий Стоцкий получив пас из глубины поля, ворвался в штрафную площадку и сумел переиграть Рыжикова, отправив мяч в дальний угол.
Но уже в первом тайме казанцы отыгрались. Пенальти заработал Рочина, на нем сволил Кэтэлин Карп. Цакташ хладнокровно реализует одиннадцатиметровый. 1:1 - с таким счетом команды уходят на перерыв.
Во втором тайме Цакташ выводит "Рубин" вперед, после навеса Ткачука со штрафного он головой переправляет мяч в ворота гостей. 2:1 - волевая победа "Рубина" на домашнем стадионе.