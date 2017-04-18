Мэрия Уфы попытается через суд вернуть миллиард, выделенный на снос

Отметим, что в марте региональное отделение следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников мэрии Уфы. В СК считают, что из городского бюджета застройщикам были незаконно выделены средства на сумму почти 1 млрд руб, ведь по договору работы по сносу и расселению строительные компании должны были вести за свой счет.