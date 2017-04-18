В мэрии Уфы подтвердили отставку первого вице-мэра Филиппова

В мэрии Уфы напомнили, что 13 апреля глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе общения с жителями Башкортостана в прямом эфире, отметил, что уфимская власть начала слишком близко общаться с бизнесом, причём с тем, с которым, вообще говоря, общаться бы не нужно.