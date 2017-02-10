В смерти оставшегося под снегом мальчика возможно виноват экскаваторщик

- Они вдвоём или втроём там играли, те мальчики успели выбежать. Они остановили проезжавшую машину и сказали, что там мальчика снегом завалило. Он в парк прямо снег кидал, и никого там не было, кто бы с флажком стоял. Просто частник какой-то приехал и накидал снег, – рассказывает родственник погибшего мальчика.