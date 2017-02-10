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В смерти оставшегося под снегом мальчика возможно виноват экскаваторщик

10 февраля 2017, 13:23
Очевидцы рассказали новые подробности трагедии.

Страшная трагедия, которая произошла в центральном парке Тимашево взволновала общественность. По предварительным данным 11-летний мальчик вместе с друзьями играл в центральном парке в Тимашево. Дети выкапывали тоннели в сугробах. Очевидцы рассказали, что в это время водитель частного экскаватора сгрёб огромную кучу снега прямо на эти сугробы, сообщает телеканал БСТ. Мальчик не смог выбраться из под завала.

- Они вдвоём или втроём там играли, те мальчики успели выбежать. Они остановили проезжавшую машину и сказали, что там мальчика снегом завалило. Он в парк прямо снег кидал, и никого там не было, кто бы с флажком стоял. Просто частник какой-то приехал и накидал снег, – рассказывает родственник погибшего мальчика.

Сейчас следственный комитет Башкирии проводится доследственную проверку.

Медиакорсеть выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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