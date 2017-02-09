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В Уфе мальчика завалило снегом, ребёнок погиб

9 февраля 2017, 16:44
Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в Уфе. Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло сегодня на улице Ковалевской в посёлке «Тимашево».

- Предварительно установлено, что днем 9 февраля 2017 года 11-летний мальчик играл в снегу, выкапывая тоннели в толще снега. Снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей. Вышедшие гулять немного позже другие подростки нашли его под обвалом и обратились за помощью. Прибывшими спасателями из-под снега было извлечено тело ребенка, врачами скорой помощи констатирована смерть, – рассказала представитель следственного комитета Светлана Абрамова.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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