В Уфе мальчика завалило снегом, ребёнок погиб

- Предварительно установлено, что днем 9 февраля 2017 года 11-летний мальчик играл в снегу, выкапывая тоннели в толще снега. Снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей. Вышедшие гулять немного позже другие подростки нашли его под обвалом и обратились за помощью. Прибывшими спасателями из-под снега было извлечено тело ребенка, врачами скорой помощи констатирована смерть, – рассказала представитель следственного комитета Светлана Абрамова.