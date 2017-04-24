Паводок в Башкирии: произошел подъем воды в реке Каран

- Подтоплено 2 дома, из них 1 нежилой дом и 17 придомовых территорий по ул. Чкалова, С.Кудаша. Пострадавших нет. Система жизнеобеспечения не нарушена. Социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Эвакуации населения, попавшего в зону подтопления, не требуется, - отмечается в сообщении.