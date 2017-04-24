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Паводок в Башкирии: произошел подъем воды в реке Каран

24 апреля 2017, 10:39
В МЧС сообщили, что эвакуации населения, попавшего в зону подтопления, не требуется.

В Башкирии в результате интенсивного таяния снега воды в реках продолжают прибывать, из-за этого подтапливает населенные пункты.

Так, по данным МЧС по Башкирии, 23 апреля в ведомство поступило сообщение о том, что произошел подъем воды в реке Каран в городе Мелеуз.

- Подтоплено 2 дома, из них 1 нежилой дом и 17 придомовых территорий по ул. Чкалова, С.Кудаша. Пострадавших нет. Система жизнеобеспечения не нарушена. Социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Эвакуации населения, попавшего в зону подтопления, не требуется, - отмечается в сообщении.

Для эвакуации населения из зоны подтопления подготовлен один пункт временного размещения на базе профилактория «Родник» в Мелеузе на улице Береговая, 2.

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