Паводок в Башкирии: произошел подъем воды в реке Каран

В Башкирии в результате интенсивного таяния снега воды в реках продолжают прибывать, из-за этого подтапливает населенные пункты.
Так, по данным МЧС по Башкирии, 23 апреля в ведомство поступило сообщение о том, что произошел подъем воды в реке Каран в городе Мелеуз.
- Подтоплено 2 дома, из них 1 нежилой дом и 17 придомовых территорий по ул. Чкалова, С.Кудаша. Пострадавших нет. Система жизнеобеспечения не нарушена. Социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Эвакуации населения, попавшего в зону подтопления, не требуется, - отмечается в сообщении.
Для эвакуации населения из зоны подтопления подготовлен один пункт временного размещения на базе профилактория «Родник» в Мелеузе на улице Береговая, 2.