mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе произошел перелив еще двух автодорог

23 апреля 2017, 18:39
Администрация города и служба выявила факты подтопления еще двух автодорог. Проехать по ним сейчас нельзя.

Во время объезда по территории Кировского района Уфы выявлены места подтопления вследствие весеннего половодья, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время происходит перелив:

- дороги в деревне Дудкино перед СНТ «Зелёный мыс»,

- автомобильной дороги на базы отдыха «Солнечные пески» и «Рочер».

- Данные базы отдыха не функционируют, - говорится в сообщении мэрии. - Охрана имущества осуществляется силами предприятий. Угрозы жизни и здоровью нет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».

Материалы по теме
Ирек Ялалов: Паводок - это как солнце, встает и заходитУровень рек в Башкирии в паводок будет выше обычного - МЧСВода в реках Башкирии за сутки поднялась на несколько десятков сантиметров
#Новости#Уфа#Паводок#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48