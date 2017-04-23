В Уфе произошел перелив еще двух автодорог

Во время объезда по территории Кировского района Уфы выявлены места подтопления вследствие весеннего половодья, сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящее время происходит перелив:
- дороги в деревне Дудкино перед СНТ «Зелёный мыс»,
- автомобильной дороги на базы отдыха «Солнечные пески» и «Рочер».
- Данные базы отдыха не функционируют, - говорится в сообщении мэрии. - Охрана имущества осуществляется силами предприятий. Угрозы жизни и здоровью нет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».