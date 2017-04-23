Вода в реках Башкирии за сутки поднялась на несколько десятков сантиметров

Уровень выхода в пойму пока по-прежнему превышен только на реке Белой в Стерлитамаке. Здесь он составляет уже 478 сантиметров, за сутки он вырос еще на 17 сантиметров
В Уфе уровень воды в реке Белой поднялся на 34 сантиметра. До выхода в пойму остается 98 сантиметров. На сегодня вода поднялся до 562 сантиметров.
На 19 сантиметров поднялась вода в реке Уфе в микрорайоне Шакша. Хотя до выхода в пойму еще далеко: он составляет 830 сантиметров, а на данный момент 487 сантиметров.
Меньше всего изменился уровень воды в реке Деме: плюс два сантиметра на сутки. Сейчас он составляет 456 сантиметров. Выход в пойму произойдет при уровне 520 сантиметров.