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Вода в реках Башкирии за сутки поднялась на несколько десятков сантиметров

23 апреля 2017, 10:34
Уровень воды в реках региона за сутки поднялся еще на несколько десятков сантиметров. Башгидрометцентр опубликовал данные мониторинга.

Уровень выхода в пойму пока по-прежнему превышен только на реке Белой в Стерлитамаке. Здесь он составляет уже 478 сантиметров, за сутки он вырос еще на 17 сантиметров

В Уфе уровень воды в реке Белой поднялся на 34 сантиметра. До выхода в пойму остается 98 сантиметров. На сегодня вода поднялся до 562 сантиметров.

На 19 сантиметров поднялась вода в реке Уфе в микрорайоне Шакша. Хотя до выхода в пойму еще далеко: он составляет 830 сантиметров, а на данный момент 487 сантиметров.

Меньше всего изменился уровень воды в реке Деме: плюс два сантиметра на сутки. Сейчас он составляет 456 сантиметров. Выход в пойму произойдет при уровне 520 сантиметров.

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