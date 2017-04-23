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Ирек Ялалов ворошил снег лопатой в парке Первомайском в Уфе

23 апреля 2017, 09:00
Ирек Ялалов решил подать пример жителям Уфы и принял участие в общегородском субботнике. Вчера глава администрации города ворошил снег лопатой в парке Первомайском в Черниковке.

Как уточнили, в пресс-службе уфимской мэрии, ворошением снега Ялалов занимался примерно в течение часа.

Всего в общегородском субботнике приняли участие более 100 тысяч человек, привлечено свыше 1050 единиц техники. Было очищено более 16 тысяч квадратных метров улиц и дорог и около 3,7 тысячи квадратов внутриквартальных и придомовых территорий. В общей сложности, вывезено около 5,3 тысячи кубометров мусора.

- Основными видами работ на сегодняшний день являются ворошение снега, скол льда и наледи, что способствует их скорейшему таянию, а также велась уборка мусора на территориях, где снег уже сошел, - пояснили в пресс-службе мэрии. - С приходом теплых дней в городе начнется второй этап работ: благоустройство газонов, побелка деревьев, покос травы, уборка мусора.

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