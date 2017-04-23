Ирек Ялалов ворошил снег лопатой в парке Первомайском в Уфе

Всего в общегородском субботнике приняли участие более 100 тысяч человек, привлечено свыше 1050 единиц техники. Было очищено более 16 тысяч квадратных метров улиц и дорог и около 3,7 тысячи квадратов внутриквартальных и придомовых территорий. В общей сложности, вывезено около 5,3 тысячи кубометров мусора.