Ирек Ялалов ворошил снег лопатой в парке Первомайском в Уфе

Как уточнили, в пресс-службе уфимской мэрии, ворошением снега Ялалов занимался примерно в течение часа.
Всего в общегородском субботнике приняли участие более 100 тысяч человек, привлечено свыше 1050 единиц техники. Было очищено более 16 тысяч квадратных метров улиц и дорог и около 3,7 тысячи квадратов внутриквартальных и придомовых территорий. В общей сложности, вывезено около 5,3 тысячи кубометров мусора.
- Основными видами работ на сегодняшний день являются ворошение снега, скол льда и наледи, что способствует их скорейшему таянию, а также велась уборка мусора на территориях, где снег уже сошел, - пояснили в пресс-службе мэрии. - С приходом теплых дней в городе начнется второй этап работ: благоустройство газонов, побелка деревьев, покос травы, уборка мусора.