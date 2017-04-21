Жителей Уфы приглашают на общегородской субботник

- Основным видом работы на сегодняшний день является очистка территории, ворошение снега, скол льда и наледи, уборка мусора из-под растаявшего снега, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города. - Принять участие в мероприятиях по очистке городских пространств от накопившегося мусора может любой желающий - для этого достаточно выйти во двор или присоединиться к тем, кто выйдет на субботник 22 апреля. Начало в девять часов.