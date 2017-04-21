Жителей Уфы приглашают на общегородской субботник

Завтра, 22 апреля, в Уфе в рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории состоится общегородской экологический субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В субботнике примут участие работники коммунальных служб города, предприятий и организаций. а также активные горожане, студенты. Они проведут уборку территории парка имени Якутова, Первомайского, в Нейпецевском дендропарке, а также на Сергиевском кладбище.
- Основным видом работы на сегодняшний день является очистка территории, ворошение снега, скол льда и наледи, уборка мусора из-под растаявшего снега, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города. - Принять участие в мероприятиях по очистке городских пространств от накопившегося мусора может любой желающий - для этого достаточно выйти во двор или присоединиться к тем, кто выйдет на субботник 22 апреля. Начало в девять часов.
Некоторые общественные организации уже объявили о своей готовности принять участие. В частности, все участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приглашены на субботник к месту будущего памятника к ДК Химик к 10 часам.