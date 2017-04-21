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Жителей Уфы приглашают на общегородской субботник

21 апреля 2017, 15:59
В Уфе завтра, 22 апреля, состоится общегородской субботник. Администрация города приглашает горожан присоединиться.

Завтра, 22 апреля, в Уфе в рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории состоится общегородской экологический субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В субботнике примут участие работники коммунальных служб города, предприятий и организаций. а также активные горожане, студенты. Они проведут уборку территории парка имени Якутова, Первомайского, в Нейпецевском дендропарке, а также на Сергиевском кладбище.

- Основным видом работы на сегодняшний день является очистка территории, ворошение снега, скол льда и наледи, уборка мусора из-под растаявшего снега, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города. - Принять участие в мероприятиях по очистке городских пространств от накопившегося мусора может любой желающий - для этого достаточно выйти во двор или присоединиться к тем, кто выйдет на субботник 22 апреля. Начало в девять часов.

Некоторые общественные организации уже объявили о своей готовности принять участие. В частности, все участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приглашены на субботник к месту будущего памятника к ДК Химик к 10 часам.

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#Новости#Уфа#Субботник#Экология#Наталья Кузнецова#Город
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