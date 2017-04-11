В Уфе 15 апреля пройдет первый общегородской субботник

В субботу, 15 апреля, жители Уфы, трудовые коллективы организаций, учреждений и предприятий выйдут на первый в этом году общегородской субботник.
Им предстоит выполнить очистку территории, разворошить снег, сколоть лед и убрать мусор из-под растаявшего снега. С приходом теплых дней в городе начнется второй этап по уборке территории: перекопка газонов, побелка деревьев, покос травы, уборка мусора, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках акций «Живи лес» и «Лес Победы» пройдут субботники на территории Непейцевского дендропарка, парка имени Ивана Якутова, сквера 50-летия Победы и на территории сада имени Салавата Юлаева. Коммунальщики планируют вырубить сухостой и аварийные деревья.