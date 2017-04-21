В выходные в Башкирии ожидается снег и дождь

В эти выходные погода не будет радовать жителей Башкирии весенним теплом: ожидается снег, дождь и гололед. Об этом сообщили в Башгидромете.
Так, в субботу, 22 апреля, по республике ожидается местами небольшой дождь, ночью дождь со снегом. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,+8°. Ветер юго-западный умеренный.
В воскресенье, 23 апреля, снова будет снег и дождь, от чего на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +4,+9°.Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного.