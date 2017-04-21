У напавшего на управление ФСБ в Хабаровске с собой был пистолет и карабин

- У стрелкового тира СКА в Хабаровске сегодня был обнаружен труп тренера с огнестрельным ранением. Пропала сайга, с неё и стреляли в УФСБ. Ствол Ярыгин, зарегистрирован на стрелковый тир на Тихоокеанской 73а. Кроме того, из тира пропало несколько единиц оружия, - сообщает издание со ссылкой на источник.