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У напавшего на управление ФСБ в Хабаровске с собой был пистолет и карабин

21 апреля 2017, 17:25
Парень похитил оружие в стрелковом тире, при этом убив инструктора.

Информационное агентство «Восток Медиа» опубликовало фотографию оружия, из которого вёлся огонь в управлении ФСБ по Хабаровскому краю. По данным издания пистолет и карабин были похищены утром в стрелковом тире на улице Тихоокеанской в Хабаровске. Рядом с помещением тира было обнаружено тело тренера.

- У стрелкового тира СКА в Хабаровске сегодня был обнаружен труп тренера с огнестрельным ранением. Пропала сайга, с неё и стреляли в УФСБ. Ствол Ярыгин, зарегистрирован на стрелковый тир на Тихоокеанской 73а. Кроме того, из тира пропало несколько единиц оружия, - сообщает издание со ссылкой на источник.

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#Новости#Оружие#ФСБ#Россия#Хабаровский край#Убийство#Константин Климов#Происшествия
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