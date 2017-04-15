В Уфе 19-летний студент изготавливал и сбывал боевое оружие

19-летний студент одного из уфимских учебных заведений в свободное время переделывал сигнальные пистолеты в боевое оружие для дальнейшей продажи, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Полицейские задержали уфимца, когда он пытался продать самодельный пистолет.