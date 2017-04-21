БСК победила в конкурсе «Лучший имидж предприятия»

Как пояснили в пресс-службе компании, основной целью ярмарки стала помощь школьникам в профориентации. Выпускники могли пройти компьютерную диагностику, а также ознакомиться со стендами ссузов и предприятий из Стерлитамака, Ишимбая и Ишимбайского района. Работодатели в частности рассказывали об особенностях трудоустройства в их организации.