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БСК победила в конкурсе «Лучший имидж предприятия»

21 апреля 2017, 11:00
Он прошел в рамках ярмарки профессий в Стерлитамаке.

«Башкирская содовая компания» (БСК) стала победителем конкурса «Лучший имидж предприятия». Он прошел в рамках республиканкой «Ярмарки профессий» в Стерлитамаке при поддержке администрации города и минтруда региона.

Как пояснили в пресс-службе компании, основной целью ярмарки стала помощь школьникам в профориентации. Выпускники могли пройти компьютерную диагностику, а также ознакомиться со стендами ссузов и предприятий из Стерлитамака, Ишимбая и Ишимбайского района. Работодатели в частности рассказывали об особенностях трудоустройства в их организации.

- Градообразующее предприятие Стерлитамака наглядно продемонстрировало важность изучения такой науки как химия, - говорится в сообщении БСК. - Организованное представление с демонстрацией химических опытов вызвало живой интерес у школьников. Не столько развлечь, сколько увлечь и поделиться знаниями - в этом заключалась основная идея научного шоу.

С работой стенда БСК ознакомился замминистра труда и социальной защиты населения Башкирии Фанур Шайхисламов. Его в частности интересовала кадровая политика предприятия.

В штате БСК сейчас числится 9 тысяч сотрудников, из них 73 процента – рабочие.

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