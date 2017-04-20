Уволенный вице-мэр Уфы Филиппов обжаловал решение Ялалова в суде

По данным источника Медиакорсети, вице-мэр Уфы Александр Филиппов, сообщение об отставке которого появилось 18 апреля, обжаловал действия главы города в суде. Документ имеется в распоряжении редакции.
В самом иске Филиппов требует признать распоряжение о его увольнении незаконным и просит восстановить его в должности. В своем исковом заявлении о восстановлении трудовых прав чиновник попросил суд в рамках обесечительных мер приостановить действие распоряжения об его увольнении от 18 апреля, запретить расторгать с ним трудовой договор и вручать документы, связанные с его увольнением.
Суд удовлетворил только одно требование и временно приостановил распоряжение Ирека Ялалова об увольнении - по решения по делу.
В определении, вынесенном 19 апреля судьёй Уфимского районного суда Мозжериной, говорится, что действие решения об увольнении Филиппова приостановлено.
- Непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным в будущем исполнение решения суда, - так обосновал судья свое решение.
В ходатайстве об обеспечении иска юристы пояснили, что в случае если на место вице-мэра будет назначен другой человек, то восстановить его права станет невозможно.
В телефонном разговоре "Медиакорсети" эту информацию Александр Филиппов эту информацию подтвердил.
- Это правда, - сказал он.