Уволенный вице-мэр Уфы Филиппов обжаловал решение Ялалова в суде

В самом иске Филиппов требует признать распоряжение о его увольнении незаконным и просит восстановить его в должности. В своем исковом заявлении о восстановлении трудовых прав чиновник попросил суд в рамках обесечительных мер приостановить действие распоряжения об его увольнении от 18 апреля, запретить расторгать с ним трудовой договор и вручать документы, связанные с его увольнением.