Бизнес в России получит 800 миллиардов рублей на развитие - Сергей Катырин

- Необходим ряд мер. Сейчас идет дискуссия о введении системы «21-21» – снизить размер единого социального налога и повысить ставку НДС одновременно. На мой взгляд, вопрос непростой, и линейно он не решается. Если для всех сделать одинаково, то те, у кого основной источник затрат – это зарплата, например, госслужащие, наемные работники, занятые интеллектуальным трудом и так далее, выиграют от снижения соцвыплат. А вот те, кто занимается производством, могут не выиграть ничего, - уверен Катырин. - Мы предлагаем дифференцировано подойти к разным категориям бизнеса. Может, не совсем раздробить, но хотя бы выделить 2-3 категории в зависимости от сферы деятельности и дифференцировать ставки. Важно, чтобы не пострадала промышленность и люди, которые заняты в ней.