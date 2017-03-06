Бизнес в России получит 800 миллиардов рублей на развитие - Сергей Катырин

Прошедший в Сочи экономический форум показал, что диалог бизнеса и власти не только желателен, но и возможен. О том, какие первоочередные меры по улучшению инвестиционного климата в России разрабатываются и предлагаются прямо сейчас, рассказал в интервью «Новым Известиям» глава Торгово-Промышленной Палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
По его мнению, первый шаг, который нужно сделать правительству страны - ограничить в целом фискальную нагрузку.
- Неналоговые платежи достигли порядка 1% ВВП – более 800 млрд рублей. Это серьезное бремя для бизнеса, притом многие инвесторы даже не понимают, откуда берется тот или иной платеж. Необходим официальный реестр неналоговых платежей, администрируемый минфином, и закон, дающий право бизнесменам не платить платежи, не внесенные в реестр, - отметил Сергей Катырин. - Сегодня на некоторых территориях количество таких поборов превышает 70 наименований! Вопрос серьезный, и законодательное закрепление списка неналоговых платежей может существенно улучшить инвестиционный климат. Мы должны дать бизнесу деньги на развитие, и эти 800 миллиардов - существенный и важный ресурс. Это конкретное предложение ТПП - которое позволит многим бизнесменам вздохнуть и направить освободившиеся средства на развитие бизнеса.
Также Катырин считает, что идея оставлять в регионах часть дополнительной прибыли, не пересылая ее в федеральный центр, послужит стимулом для региональных команд создавать дополнительные условия для инвесторов, которые приходят в тот или иной субъект страны.
- Естественно, инвесторы смотрят, каким образом в том или ином регионе или в той или иной отрасли созданы условия, куда им вкладываться. Но у регионов должны появиться деньги и механизмы для инвестиционной политики, - отметил собеседник издания.
Чтобы восстановить российскую экономику до уровня 2011-12 годов, нужно увеличивать внутренний спрос. По мнению Сергея Катырина, вслед за платежеспособным спросом растет предложение – будет больше строиться жилья, будут больше производить автомобилей, других товаров. То есть внутренний спрос во многом определяет рост экономики в целом.
- Необходим ряд мер. Сейчас идет дискуссия о введении системы «21-21» – снизить размер единого социального налога и повысить ставку НДС одновременно. На мой взгляд, вопрос непростой, и линейно он не решается. Если для всех сделать одинаково, то те, у кого основной источник затрат – это зарплата, например, госслужащие, наемные работники, занятые интеллектуальным трудом и так далее, выиграют от снижения соцвыплат. А вот те, кто занимается производством, могут не выиграть ничего, - уверен Катырин. - Мы предлагаем дифференцировано подойти к разным категориям бизнеса. Может, не совсем раздробить, но хотя бы выделить 2-3 категории в зависимости от сферы деятельности и дифференцировать ставки. Важно, чтобы не пострадала промышленность и люди, которые заняты в ней.
Еще одна серьезная проблема, которая требует внимания со стороны властей – это «утечка мозгов». Из России уезжают и ученые, и предприниматели. Это в основном бизнесмены средней руки, которые уже состоялись, достигли успеха, прочувствовали, как работать, попробовали себя в некоторых вещах. За рубежом они находят себя и, соответственно, увозят свой опыт и предпринимательский талант.
- Есть другой аспект проблемы «утечки мозгов», очень болезненный. Это ориентированное не на Россию поколение, у которого родители – топ-менеджеры и крупные предприниматели. Они, что называется, живут вахтовым методом в большинстве. Как правило, их семьи отдыхают за рубежом, лечатся за рубежом, учатся за рубежом, а здесь – только бизнес. Факт имеет место быть, и зависит от уровня российского образования, медицины и так далее, - сказал глава ТПП. - Чем лучше будет развиваться благоприятная среда для жизни у нас, тем меньше желания будет жить за рубежом. К тому же, надо отметить, многие услуги в России стали оказывать ничуть не хуже, чем там.