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Рустэм Хамитов: В Башкирии снизился уровень общей безработицы

20 апреля 2017, 12:52
Глава республики считает, что хорошим инструментом повышения занятости и повышения заработных плат является широкая кооперация граждан, малых хозяйств и микропредприятий.

В Башкирии снизился уровень общей безработицы. Об этом сегодня, выступая перед депутатами с отчетом о результатах деятельности правительства в 2016 году, заявил глава республики Рустэм Хамитов.

- Реализованы «дорожные карты» по увеличению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В целом наметился реальный рост заработных плат. Снизился уровень общей безработицы, - сказал он.

Он обратил внимание на то, что одной из ключевых проблем является ухудшение демографической ситуации из-за оттока трудовых ресурсов. По его словам, по итогам 2016 года во многих городах и районах республики сложилась «непростая ситуация».

- Реальным инструментом повышения занятости, создания высокооплачиваемых рабочих мест является широкая кооперация граждан, малых хозяйств, микропредприятий. Нужно содействовать развитию коллективных форм собственности, чтобы работники, объединив ресурсы и компетенции, создавали общее производство, сообща решали все вопросы, - сказал Рустэм Хамитов.

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