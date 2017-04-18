В Уфе официальная безработица снизилась на 15 процентов

Средняя номинальная заработная плата по городу - 36,528 рублей, это на 8,1 процент больше, чем в аналогичный период прошлого года. В январе-феврале предприятиями и организациями муниципалитета получена прибыль на общую сумму 23,3 миллиарда рублей. Доля убыточных предприятий составила 28,8 процента. Как заверил Ялалов, это один из самых низких показателей в стране.