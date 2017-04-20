Хамитов: В 2016 году объем помощи Уфе составил 60 процентов бюджета города

- Реализуются программы развития Зауралья и Северо-Востока. Кумертау и Белебей вошли в число территорий опережающего социально-экономического развития. Продолжается работа по приданию такого статуса остальным нашим моногородам, - сказал он.- В целом вопросы социального благополучия, повышения качества жизни являются для нас с вами определяющими. Будем и в дальнейшем трудиться так же слаженно, вместе решать стоящие перед нами ответственные задачи.