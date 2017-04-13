Рустэм Хамитов прокомментировал скандалы в уфимской мэрии

- Причин несколько. Город оказался в довольно сложной экономической ситуации, у него значительные долги. Другая не менее важная причина, администрацию Уфы сотрясают скандалы, в том числе и с возбуждением уголовных дел. По моим наблюдениям уфимская власть стала слишком близко общаться с бизнесом. У нас в правительстве это минимизировано. Для всех одинаковые правила, в установленном порядке. В Уфе, к сожалению, близость власти и бизнеса стала критической. Бизнес должен жить своей жизнью, власть должна заботиться о горожанах, решать их проблемы. Все это отвлекает от работы.Отсюда в Уфе и разного рода сложности с задержаниями ряда специалистов, возбуждением уголовных дел. Это всё отвлекает от работы. Простой уфимец должен знать, что каждую секунду мэр города, его заместители думают о благополучии города, а не о том, чтобы решать какие-то бизнес-процессы, даже в правовом плане. Я уже имел серьезные беседы с главой администрации Уфы. Если ситуация не изменится, мы будем принимать уже другие меры,