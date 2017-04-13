mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рустэм Хамитов прокомментировал скандалы в уфимской мэрии

13 апреля 2017, 20:14
Один из вопросов во время прямой линии с главой Башкирии с жителями республики, коснулся благоустройства столицы. В частности у Хамитова спросили не вспоминает ли он «добрыми» словами главу администрации Уфы, проезжая по городу.

По мнению главы региона в столице есть много положительных моментов, но от плохих дорог, ям, неухоженных дворов не убежать.

- Причин несколько. Город оказался в довольно сложной экономической ситуации, у него значительные долги. Другая не менее важная причина, администрацию Уфы сотрясают скандалы, в том числе и с возбуждением уголовных дел. По моим наблюдениям уфимская власть стала слишком близко общаться с бизнесом. У нас в правительстве это минимизировано. Для всех одинаковые правила, в установленном порядке. В Уфе, к сожалению, близость власти и бизнеса стала критической. Бизнес должен жить своей жизнью, власть должна заботиться о горожанах, решать их проблемы. Все это отвлекает от работы.Отсюда в Уфе и разного рода сложности с задержаниями ряда специалистов, возбуждением уголовных дел. Это всё отвлекает от работы. Простой уфимец должен знать, что каждую секунду мэр города, его заместители думают о благополучии города, а не о том, чтобы решать какие-то бизнес-процессы, даже в правовом плане. Я уже имел серьезные беседы с главой администрации Уфы. Если ситуация не изменится, мы будем принимать уже другие меры,

- отметил Рустэм Хамитов.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48