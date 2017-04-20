Хамитов: Очень просто, сидя на диване, вечерком что-то писать

- Мы уходим от дурной оптимизации, связанной с уменьшением количества мест в больницах, хоть иногда нас к этому подталкивают, мы сопротивляемся, - подчеркнул он. - И нельзя спекулировать на этом. Сегодняшняя жизнь много лучше той, что была 10 лет назад, а 10 лет назад уже ситуация была лучше той, что была еще 10 лет назад, но нам темпы движения нужны быстрее.