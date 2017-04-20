Дольщики ЖК «Юл-Ай» в Уфе поблагодарили Ялалова за отставку Филиппова

Как ранее сообщала Медиакорсеть, жилой комплекс Юл-Ай расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройщиком этого жилого комплекса является ООО «Завод Промсталь». Завершить строительство должны были еще во втором квартале 2015 года, но 67 семей свое жилье получить не могут до сих пор.