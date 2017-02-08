Дольщица ЖК «Юл-Ай» провела одиночный пикет у Дома правительства России

- Мне сейчас, не представляя официальную позицию мэрии, проще рассуждать на подобные темы, - прокомментировал сложившуюся ситуацию «Медиакорсети» директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш. - Лично я считаю, что власти (города и республики) допустят очень большую ошибку, если сейчас, после начала голодовки, пойдут на уступки в части принятия, предлагаемого голодающими, на мой взгляд, абсолютно незаконного, решения выдачи разрешения на строительство на самовольную постройку. Мало того, что само по себе не гоже властным структурам творить беззаконные вещи, так и, а это самое главное, сделав это, власти откроют ящик Пандоры. Показав, что ради тишины готовы на все.