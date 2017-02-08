Дольщица ЖК «Юл-Ай» провела одиночный пикет у Дома правительства России

Вчера, 7 февраля, дольщица ЖК «Юл-Ай» Юлия Барбасова провела одиночный пикет у здания Дома правительства России. Она стояла с надписью «В. Путин SOS – к властям Уфы большой вопрос!».
Напомним, что шестеро дольщиков этого жилого комплекса, не дождавшись решения проблемы со строительством дома литер 6 на уровне руководства Уфы и Башкирии, 6 февраля отправились в Москву. Там они объявили голодовку.
Вчера они оставили обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в приемной Государственной думы России.
- К нам вышла начальник отдела по обеспечению деятельности приемной государственной думы РФ Цибизова Елена Владимировна. Она выслушала нашу проблему и заверила, что наше обращение обязательно попадет к адресату, в последствии будет сделан депутатский запрос, - рассказала «Медиакорсети» одна из участниц голодовки Алина Абзалилова.
Также вчера уфимцы оставили обращение в приемной президента России.
- Во вторник мы также планировали провести одиночные пикеты у здания министерства строительства России, но из-за того, что ходили в приемную Госдумы и президента, не успели, поэтому планируем выйти в среду (сегодня), - говорит Алина Абзалилова.
По ее словам, они намерены оставаться в Москве до тех, пор "пока не помогут".
Как ранее сообщала «Медиакорсеть», свои квартиры 67 семей должны были получить еще во втором квартале 2015 года, но до сих пор не получили. В настоящее время построены две секции дома, одна из них под крышей, но строительство из-за конфликта застройщика и администрации города приостановлено.
Застройщик ООО «Завод Промсталь» в 2011 году выиграл право на развитие данной территории на торгах. Стоимость участка составила 500 тыс руб. Низкая стоимость была обусловлена необходимостью сноса и расселения более 30 частных домов. Здесь компания должна была построить 10 многоэтажек. Однако в конце 2012 года у ООО «Завод Промсталь» начались проблемы со строительством. Городская администрация в те года стала пересматривать в судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия хотела через суд доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы.
Как пояснили «Медиакорсети» в администрации Уфы, застройщику были предложены два пути решения проблемы: первый это – узаконение в судебном порядке в рамках ст. 222 ГК РФ самовольной постройки застройщиком. По мнению, сотрудников мэрии это позволит получить разрешение на строительство в течение трех месяцев. Вторым вариантом решения проблемы в мэрии видят признание прав собственности на объект незавершенного строительства самими пайщиками и выдача разрешений на строительство уже им.
Директор ООО «Завод Промсталь» Юлия Яковлева пояснила, что оба эти варианта нарушат интересы дольщиков.
- Признание собственником только застройщика на объект незавершенный строительством, лишает участников строительства прав на строящиеся жилые помещения, предусмотренные законодательством о долевом строительстве, создает основу для возникновения необоснованной имущественной базы у предприятия, что может в еще большей степени ущемить права участников строительства, говорит Юлия Яковлева.
Второй вариант, предложенный администрацией, по мнению Юлии Яковлевой, поставит ситуацию в тупик. Она отмечает, что исходно-разрешительная документация на объект и права на земельный участок оформлены на застройщика ООО «ЗаводПромсталь».
- Для завершения строительства данного жилого дома потребуется переоформление всей имеющейся исходно-разрешительной документации, которую застройщик добивался через суды и надзорные органы на протяжении около 4 лет, и обращение от всех собственников объекта незавершенного строительства за разрешением на строительство, - говорит Юлия Яковлева. - То есть мы получим ситуацию, в которой администрация будет выдавать 100 разрешений на строительство?
- Мне сейчас, не представляя официальную позицию мэрии, проще рассуждать на подобные темы, - прокомментировал сложившуюся ситуацию «Медиакорсети» директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш. - Лично я считаю, что власти (города и республики) допустят очень большую ошибку, если сейчас, после начала голодовки, пойдут на уступки в части принятия, предлагаемого голодающими, на мой взгляд, абсолютно незаконного, решения выдачи разрешения на строительство на самовольную постройку. Мало того, что само по себе не гоже властным структурам творить беззаконные вещи, так и, а это самое главное, сделав это, власти откроют ящик Пандоры. Показав, что ради тишины готовы на все.
Мы следим за развитием событий.