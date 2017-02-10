Дольщики ЖК «Юл-Ай» сообщили о завершении голодовки

Застройщик ООО «Завод Промсталь» (принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину) в 2011 году выиграл право на развитие данной территории на торгах. Стоимость участка составила 500 тыс руб. Низкая стоимость была обусловлена необходимостью сноса и расселения более 30 частных домов. Здесь компания должна была построить 10 многоэтажек. Однако в конце 2012 года у ООО «Завод Промсталь» начались проблемы со строительством. Городская администрация в те года стала пересматривать в судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия хотела через суд доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы.