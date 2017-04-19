В России минимальную зарплату хотят повысить до прожиточного минимума

- С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего (в Башкирии – 8869 руб. – прим. ред.) — У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить, — цитирует его слова агентство.