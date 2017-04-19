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В России минимальную зарплату хотят повысить до прожиточного минимума

19 апреля 2017, 18:11
Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Власти страны в ближайшие годы планируют повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума работающего человека. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в прошлом году МРОТ увеличивался дважды и достиг 7,5 тыс руб.

- С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего (в Башкирии – 8869 руб. – прим. ред.) — У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить, — цитирует его слова агентство.

Кроме этого, по его словам, власть планирует решить вопрос с задержками зарплат.

- Люди должны получать свои деньги вовремя и в полном объеме. Независимо, коммерческий это сектор или бюджетники. Мы продолжаем это контролировать в ежедневном режиме. Увеличиваем ответственность работодателей. Тех, кто задерживает деньги, – штрафуют, - сказал Дмитрий Медведев.

В прошлом году, по его оценке, была погашена задолженность на 25 млрд руб.

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#Новости#Дмитрий Медведев#Минимальная зарплата#Прожиточный минимум#Ольга Корзик#Общество
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