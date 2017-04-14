Рустэм Хамитов обещал рост зарплат в Башкирии

- На первый взгляд, 26 тысяч рублей цифра вроде бы неплохая, но мы знаем, что 60 процентов работающих получают зарплату менее 20 тысяч рублей, - отметил Хамитов. -Последние год-два по темпам роста заработной платы и доходов населения мы удерживаемся уже на хороших позициях. Нам невозможно конкурировать с северными регионами, где зарплаты существенно выше, чем у нас, но с близлежащими регионами мы обязаны находиться, что называется, в равновесии.