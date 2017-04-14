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Рустэм Хамитов обещал рост зарплат в Башкирии

14 апреля 2017, 08:15
Вчера, 13 апреля глава Башкирии в прямом эфире нескольких телеканалов отвечал на вопросы жителей региона.

- Мы сейчас работаем над стратегией развития республики до 2030 года. Один из главных показателей в этом документе — рост заработной платы», — отметил Рустэм Хамитов. В Башкирии по данным Росстата средняя зарплата составляет более 26 тысяч рублей.

- На первый взгляд, 26 тысяч рублей цифра вроде бы неплохая, но мы знаем, что 60 процентов работающих получают зарплату менее 20 тысяч рублей, - отметил Хамитов. -Последние год-два по темпам роста заработной платы и доходов населения мы удерживаемся уже на хороших позициях. Нам невозможно конкурировать с северными регионами, где зарплаты существенно выше, чем у нас, но с близлежащими регионами мы обязаны находиться, что называется, в равновесии.

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