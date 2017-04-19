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Под Уфой из-за паводка могут закрыть мост через реку Уршак

19 апреля 2017, 09:52
Уровень воды достиг критической отметки.

В скором времени могут закрыть проезд через реку Уршак в Уфимском районе.

Мост связывает село Булгаково и деревню Стулкино в Уфимском районе.

О том, что уровень воды достиг критической отметки сообщили вчера в программе "Дорожный патруль".

В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям пояснили, что здесь в настоящее время установлен гидропост.

- На сегодняшний день уровень реки Уршак составляет 4 метра и 80 сантиметров. До закрытия моста осталось еще 20 сантиметров. В настоящее время мост работает. За уровнем реки мы наблюдаем в режиме онлайн и в ночное время, - сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

В том случае, сли уровень воды поднимется до пяти метров, мост будет закрыт.

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