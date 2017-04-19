Под Уфой из-за паводка могут закрыть мост через реку Уршак

- На сегодняшний день уровень реки Уршак составляет 4 метра и 80 сантиметров. До закрытия моста осталось еще 20 сантиметров. В настоящее время мост работает. За уровнем реки мы наблюдаем в режиме онлайн и в ночное время, - сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.