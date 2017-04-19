Какие семьи с первенцами в Башкирии получат субсидию в 300 тысяч

Прием заявлений на получение субсидии в госкомстрое планируют начать в мае. Для получения субсидий нужно будет собрать необходимые документы (справка о рождении ребенка, свидетельство о браке, справка о постановке в очередь на жилье, документы, подтверждающие приобретение недвижимости и др.) и обратиться в ближайший многофункциональный центр или в само ведомство. Решение о включении в число получателей будет приниматься в течение месяца, примерно в течение такого же времени будет перечисляться сама сумма.