Рустэм Хамитов: В Башкирии 300 тысяч рублей получат 2000 семей

Глава Башкирии, встречаясь с многодетными мамами и представительницами региона, добившимися успеха в своих профессиях и занимающих активную общественную позицию разъяснил, какие молодые семьи смогут рассчитывать на социальную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении ребёнка.
- Мы приняли решение о том, чтобы помочь молодым семьям, которые стоят в очереди на льготное получение жилья, в виде материального стимулирования. Думаю, что такие молодые семьи, стоящие в очереди, смогут получать до 300 тысяч рублей, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Не все, кто рожает первого ребёнка, получат эту помощь, а только те, кто стоит в очереди, у кого сложная, просто отчаянная житейская ситуация. Таких семей в республике мы насчитали около двух тысяч. Но и это будет уже хорошо, если мы сможем двум тысячам семей помочь в случае рождения ребёнка приобрести жильё или смягчить условия обременительных, сложных кредитных договоров.
Глава региона сказал, что данный вопрос сейчас согласовывается с министерством финансов России, так как имеется соглашение между республикой и ведомством, по которому регион не будет дополнительно направлять ресурсы на разного рода акции, в том числе на социальную поддержку.
- Речь сейчас идёт об оптимизации, о снижении такой социальной поддержки. Но мы сознательно, зная, что ситуация с демографией ухудшается, решили поддержать этот пусть пока не большой, но достаточно значимый слой молодых людей, которые стоят в очереди на жильё, которым просто жить негде, - сказал Хамитов.