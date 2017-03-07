Рустэм Хамитов: В Башкирии 300 тысяч рублей получат 2000 семей

- Мы приняли решение о том, чтобы помочь молодым семьям, которые стоят в очереди на льготное получение жилья, в виде материального стимулирования. Думаю, что такие молодые семьи, стоящие в очереди, смогут получать до 300 тысяч рублей, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Не все, кто рожает первого ребёнка, получат эту помощь, а только те, кто стоит в очереди, у кого сложная, просто отчаянная житейская ситуация. Таких семей в республике мы насчитали около двух тысяч. Но и это будет уже хорошо, если мы сможем двум тысячам семей помочь в случае рождения ребёнка приобрести жильё или смягчить условия обременительных, сложных кредитных договоров.