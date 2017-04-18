Филиппов – жертва слабости хамитовской администрации - Аббас Галлямов

- Его единственный шанс - это помощь Москвы, - отметил политолог. - Если Кремль подключит федералов, то они, конечно, сумеют убедить депутатов, и те проголосуют как надо. Вопрос только в том, захочет ли Кремль делать грязную работу за обанкротившегося Хамитова. Впрочем, с учётом приближающихся выборов президента, возможно, все-таки захочет. Что касается Филиппова, то логично будет, если Хамитов даст ему какую-нибудь должность в правительстве. Сделает его, например, вице-премьером по строительству. В конце концов, Филиппов - лишь жертва слабости хамитовской администрации.