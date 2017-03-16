Письмо Хамитову от Цицина оказалось подлинным

По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в муниципальном округе город Уфа была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. В период с 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации муниципального образования город Уфа были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение почти 1 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.