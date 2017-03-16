Письмо Хамитову от Цицина оказалось подлинным

«Новые Известия» проверили подлинность письма гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина главе Башкирии Рустэму Хамитову, копия которого появилась в СМИ в конце февраля. В письме от 1 февраля содержатся сведения о проведенной с 10 по 17 января проверке обоснованности включения аварийных домов в Уфе, в отношении которых ранее администрацией города заключены договоры о развитии застроенных территорий, в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.
В госкорпорации изданию сообщили, что письмо, опубликованное ранее в СМИ, действительно является подлинным. Оно было направлено адресату в соответствии с положениями федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по результатам мониторинговых мероприятий, проведенных представителями Фонда в Башкирии, сообщили в Фонде.
- В данном письме Фондом предложено представить уточненные сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, не учитывающие общую площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенные на территориях, в отношении которых в период с 1 января 2013 года были приняты решения о развитии застроенных территорий и эти решения действовали по состоянию на указанную дату, - сообщил «Новым Известиям» начальник управления по связям с общественностью Фонда С. Колесников. – На основании данных уточненных сведений Фондом будет принято решение о перерасчете (уменьшении) установленных для Республики Башкортостан лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Напомним, в письме господин Цицин указывает, что в ходе совместной проверки Фонда и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России было выявлено, что администрация Уфы заключила 11 договоров развития застроенных территорий, в которых были указаны дома, подлежащие сносу. Эти же дома (всего 115) вошли и в республиканские адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, реализуемые с помощью средств Фонда.
Таким образом более 546 млн руб из средств Фонда были получены Уфой под эти цели, и вполне возможно, что на эту сумму будет уменьшено финансирование Фондом республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Проверкой также было установлено, что администрация Уфы заключила еще 12 договоров в период с 2009 по 2015 годы, в которых упомянут еще 41 дом из числа включенных в программы переселения. Так что сумму, на которую будет изменено финансирование этих программ Фондом, еще предстоит подсчитать.
Последствия проверки Фонда и МВД России
21 февраля следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий должностных лиц городской администрации при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.
По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в муниципальном округе город Уфа была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. В период с 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации муниципального образования город Уфа были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение почти 1 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
27 февраля первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов отменил постановление следственного комитета о возбуждении уголовного дела, материалы возвращены в следком для устранения нарушений.
По версии прокуратуры, в 11 договорах о развитии застроенных территорий отсутствуют какие-либо сведения об обязательстве инвесторов своими силами и за свой счет произвести снос жилья и расселение граждан. По тем четырем договорам, где эти обязанности были прописаны и не исполнены, должны вестись арбитражные дела, решение по одному из которых в пользу государства уже было вынесено 20 февраля.
- Снос и расселение ветхих и аварийных жилых домов, включенных в вышеупомянутые договора о развитии застроенных территорий, являлись прямой обязанностью органа местного самоуправления, т.е. администрации Уфы, а не инвесторов, как необоснованно утверждается следователем в постановлении о возбуждении уголовного дела», - прокомментировали РБК-Уфа в прокуратуре.
Что же было написано в письме Цицина
Вот фотографии письма, подлинность которого подтверждена Фондом содействия реформирования ЖКХ.
Для удобства приводим еще раз текст письма:
" Уважаемый Рустэм Закиевич!
В период с 10 по 13 января 2017 года государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жшипцно-коммунального хозяйства (далее Фонд) совместно с представителями Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее МВД России) в Республике Башкортостан была проведена проверка обоснованности включения аварийных домов, расположенных на территории города Уфы, в отношении которых ранее администрацией города заключены договоры о развитии застроенных территорий (далее Договоры), в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года № 136 (далее региональная программа переселения на 2013-2017 годов).
При проверке информации, поступившей из МВД России, установлено, что администрацией Уфы в период с 2011 по 2015 годы заключены 11 Договоров: № 14- РТ от 13 января 2011 года, № 18-РТ от 19 авгу ста 2011 года, № 20-РТ от 9 сентября 2011 года, № 22-РТ от 28 сентября 2011 года, № 23-РТ от 20 декабря 2011 года, № 24- РТ от 27 декабря 2011 года, № 28-РТ от 24 мая 2012 года, № 29-РТ от 24 мая 2012 года. Ха 42-РТ от 10 января 2014 года, № 43-РТ от 13 января 2014 года, № 55-РТ от 9 июня 2015 года. В указанные Договоры включены сведения о многоквартирных домах (далее дома), расположенных на застроенных территориях и подлежащих сносу.
Согласно условиям Договоров сторона, заключившая договор с администрацией Уфы, обязана в течение определенного срока (от 18 до 36 месяцев) создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из аварийных домов, либо выплатить выкупную стоимость. При этом установлено, что 115 домах, указанных в Договорах, также включены в республиканские адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, из которых:
55 домов общей площадью 27 610,84 кв. метра, по которым обязательства о расселении были предусмотрены Договорами, заключенными до 1 января 2013 года были также включены в этапы 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 годов региональной программы переселения на 2013-2017 годы, реализуемой с участием средств Фонда
24 дома общей площадью 6977,69 кв. метра по которым обязательства о расселении были предусмотрены Договорами, заключенными после 1 января 2013 года, были также включены в этап 2013-2014 годов региональной программы переселения на 2013-2017 годы, реализуемой с участием средств Фонда
36 домов были включены в республиканские программы переселения, реализуемые в период с 2008 по 2012 год.
Согласно отчетным данным субъекта Российской Федерации, представляемым в Фонд в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон), мероприятия этапов 2013-2014 и 2014-2015 годов региональной программы переселения на 2013-2017 годы в Уфе завершены, стоимость переселения граждан из 46 домов в рамках этапов 2013-2014, 2014-2015 годов составила 775 985 669,3З руб., из которых 403 215 027,21 руб. - средства Фонда для переселения граждан из 9 домов в рамках этапа 2015-2016 годов региональной программы переселения на 2013-2017 годы предусмотрены 272477 721,6 руб., в том числе субъекту Российской Федерации перечислены средства Фонда в размере 143 504 933, 38 руб.
Также в ходе проверки установлено, что администрацией Уфы в период с 2009 по 2015 год, кроме указанных в запросе МВД России от 18 октября 2016 года № 7/14- 15421, направленном в Министерство строительства и жилищно-коммуналъного хозяйства Российской Федерации, заключены 12 аналогичных Договоров. в которых упомянут 41 дом из числа включенных в программы переселения, а именно:
14 домов обшей площадью 5487.7 кв. метра, по которым обязательства о расселении были предусмотрены Договорами, заключенными до 1 января 2013 года были включены в этапы 2014-2015. 2015-2016 и 2016-2017 годов региональной программы переселения на 2013-2017 годы, реализуемой с участием средств Фонда;
6 домов общей площадью 1 893.53 кв. метра, по которым обязательства о расселении были предусмотрены Договорами, заключенными после 1 января 2013 года, были включены в этап 2013-2014 годов региональной программы переселения на 2013-2017 годы, реализуемой с участием средств Фонда
21 дом включен в республиканские программы переселения, реализуемые в периоде 2008 по 2012 год.
По информации администрации Уфы организации, с которыми заключены все вышеуказанные Договоры, не выполнили обязательства по передаче в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из аварийных домов, и выплате возмещения за жилое помещение. Информация о предъявлении администрацией Уфы претензий и исков за невыполнение обязательств по Договорам в ходе проверки не представлена. Одна из организаций (Договор от 13 января 2011 № 13-РТ) находится в процессе банкротства. Частью 5 статьи 17 Федерального закона установлено, что при расчете увеличения лимита средств на переселение в соответствии с частью 4 указанной статьи к исчислению принимается площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников в период до 1 января 2013 гада не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Решения органа местного самоуправления о развитии застроенных территории, принятые до 1 января 2013 года, являются муниципальными правовыми актами, предусматривающими финансирование переселения граждан из многоквартирных домов, находящихся на соответствующих застроенных территориях. Соответственно, такие дома не подлежали включению в общую площадь аварийного жилищного фонда, учитываемого для целей расчета лимитов предоставления финансовой поддержки, сведения о которой представлялись высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.
В связи с вышеизложенным в соответствии с частью 6.1 статьи 17 Федерального закона предлагаем представить уточненные сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, не учитывающие общую площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных на территориях, в отношении которых в период до 1 января 2013 года были приняты решения о развитии застроенных территорий, которые также действовали по состоянию на указанную дату'. На основании уточненных сведений Фондом будет принято решение о перерасчете (уменьшении) установленных для Республики Башкортостан лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Что касается многоквартирных домов, расположенных на территориях, в отношении которых решения о развитии застроенных территории были приняты после 1 января 2013 года, включенных в региональную программу переселения на 2013-2017 годы, необходимо внести соответствующие изменения в указанную программу в части, касающейся источников финансирования расселения этих домов, приведя, таким образом, сведения, указанные в региональной программе переселения на 2013-2017 годы, в соответствие с фактической ситуацией."