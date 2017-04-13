Отчет Башкирии по деньгам федерального Фонда принят, но дело не закрыто

- На основании сомнений, высказанных в письме г-на Цицина, сотрудниками ФСБ была оказана «помощь» следователям СК РФ по РБ, благодаря которой, следком смог возбудить дело за один рабочий день. Такая спешка была обусловлена двумя факторами, во-первых, надо было успеть до вынесения первого судебного решения по возрату денег от застройщика в бюджет города, а, во-вторых, у инициаторов возбуждения дела не было уверенности, что проверка, которую на тот момент только начал Фонд, выявит какие-либо нарушения. Дело возбудить смогли, и даже смогли его «удержать» в Генпрокуратуре, хотя зам. генпрокурора в своем решении и занял странную позицию, признав доводы прокуратуры РБ правильными, но всё же, основываясь на отсутствии на момент рассмотрения жалобы фактического возврата денег и неизвестном решении по проверке, проводимой фондом, решившим продолжить следствие. Теперь следствие попало в сложную ситуацию, так как Фонд не нашел каких-либо нарушений в финансировании аварийной программы, а администрация города инициировала иски по возмещению расходов на расселение с застройщиков на сумму даже больше, чем указали следователи в деле. И уже смогла отсудить почти 200 млн руб. Перспективы следствия стали весьма туманны.