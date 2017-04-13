Отчет Башкирии по деньгам федерального Фонда принят, но дело не закрыто

Правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрело годовую отчетность за 2016 год, поступившую от Республики Башкортостан, сообщается на официальном сайте Фонда.
Башкирия отчиталась по трем пунктам:
- как реализуется региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
- как идет модернизация систем коммунальной инфраструктуры,
- как выполнены условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьей 14 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».
Кроме того, были представлены сведения о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию данных программ.
- По результатам рассмотрения отчетов Республики Башкортостан нарушений условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона №185-ФЗ, не выявлено, - сообщили в Фонде. - Анализ отчетов региона о расходовании средств, о ходе реализации региональных адресных программ и о выполнении условий предоставления финансовой поддержки нарушений, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части первой статьи 23 Федерального закона №185-ФЗ, также не выявил.
Были выявлены нарушения при рассмотрении отчетов о ходе реализации проектов модернизации на территории села Серафимовский и села Кандры Туймазинского муниципального района. В связи с этим Республике Башкортостан приостановлено предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию проектов модернизации в сфере теплоснабжения на территориях вышеуказанных муниципальных образований.
Правление Фонда признало мероприятия этапа 2015-2016 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за соответствующий отчетный период завершенными в полном объеме, этапа 2016-2017 годов — реализованными частично.
За строками официального отчета остались факты о нарушениях в Уфе, выявленные совместной проверкой Фонда и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России, о которых руководитель Фонда Константин Цицин написал главе Башкирии Рустэму Хамитову 1 февраля. У кого-то могло сложиться впечатление, что принятием отчета Фонд расписался в том, что о письме руководителя забыли, но это не так.
- В данном письме Фондом предложено представить уточненные сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, не учитывающие общую площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенные на территориях, в отношении которых в период с 1 января 2013 года были приняты решения о развитии застроенных территорий и эти решения действовали по состоянию на указанную дату, - сообщил ранее на запрос «Новых Известий» начальник управления по связям с общественностью Фонда С. Колесников. – На основании данных уточненных сведений Фондом будет принято решение о перерасчете (уменьшении) установленных для Республики Башкортостан лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Напомним, в письме Константин Цицин указывает, что в ходе совместной проверки Фонда и МВД России было выявлено, что администрация Уфы заключила 11 договоров развития застроенных территорий, в которых были указаны дома, подлежащие сносу. Эти же дома (всего 115) вошли и в республиканские адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, реализуемые с помощью средств Фонда.
Таким образом более 546 млн руб из средств Фонда были получены Уфой под эти цели, и вполне возможно, что на эту сумму будет уменьшено финансирование Фондом республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Проверкой также было установлено, что администрация Уфы заключила еще 12 договоров в период с 2009 по 2015 годы, в которых упомянут еще 41 дом из числа включенных в программы переселения.
В результате 21 февраля следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий должностных лиц городской администрации при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Ущерб от действий чиновников оценивался в 930 миллионов рублей. 27 февраля первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов отменил постановление следственного комитета о возбуждении уголовного дела, материалы возвращены в следком для устранения нарушений. А 3 апреля появилось сообщение о том, что Генеральная прокуратура отменила вынесенное ранее постановление.
- Специалисты продолжат расследование дела, и в ближайшее время проведут несколько следственных мероприятий, - сообщили тогда в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии. Дело находится на контроле у руководителя регионального управления СК РФ Григория Житенева.
Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, пояснил Медиакорсети, что принятие Фондом отчета республики за 2016 год не означает автоматического закрытия уголовного дела:
- Во-первых, Константин Цицин указал на две проблемы, первая касалась того факта, что после 1 января 2013 года нельзя было включать в программы по переселению, софинансируемые Фондом, дома, по которым обязательства по расселению были предусмотрены по договорам развития застроенных территорий. Позднее 2015 года законодатель установил такую возможность, но при условии софинансирования расселения ветхого жилья в кварталах, проданных с торгов со стороны застройщика. Полагаю, что отчет за 2016 год принят Фондом в части расходования средств на приобретение нового жилья для расселения жильцов аварийного фонда. Дело же было возбуждено по факту неправомерного включения аварийных домов в республиканские программы переселения после 2013 года, обязанности по расселению которых были у застройщиков по иным программам.
Поэтому утверждение отчета о расходовании средств вовсе не означает, что будет прекращено дело по фактам, указанным ранее в письме Константина Цицина, сообщил собеседник агентства.
При этом другой источник (не из силовых структур) высказал иную точку зрения:
- На основании сомнений, высказанных в письме г-на Цицина, сотрудниками ФСБ была оказана «помощь» следователям СК РФ по РБ, благодаря которой, следком смог возбудить дело за один рабочий день. Такая спешка была обусловлена двумя факторами, во-первых, надо было успеть до вынесения первого судебного решения по возрату денег от застройщика в бюджет города, а, во-вторых, у инициаторов возбуждения дела не было уверенности, что проверка, которую на тот момент только начал Фонд, выявит какие-либо нарушения. Дело возбудить смогли, и даже смогли его «удержать» в Генпрокуратуре, хотя зам. генпрокурора в своем решении и занял странную позицию, признав доводы прокуратуры РБ правильными, но всё же, основываясь на отсутствии на момент рассмотрения жалобы фактического возврата денег и неизвестном решении по проверке, проводимой фондом, решившим продолжить следствие. Теперь следствие попало в сложную ситуацию, так как Фонд не нашел каких-либо нарушений в финансировании аварийной программы, а администрация города инициировала иски по возмещению расходов на расселение с застройщиков на сумму даже больше, чем указали следователи в деле. И уже смогла отсудить почти 200 млн руб. Перспективы следствия стали весьма туманны.
Мы следим за развитием событий.