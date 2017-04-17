Ситуация с уфимской мэрией далека от завершения - Дмитрий Михайличенко

- В ходе почти трехчасового разговора Р. Хамитова с жителями республики прозвучала серьезная и, во многом обоснованная, критика в адрес руководства уфимской мэрии. На мой взгляд, ситуация слишком запутана и далека от логического завершения. Многое будет зависеть от позиции уфимского горсовета, который фактически и является работодателем сити-менеджера, - отметил Дмитрий Михайличенко, комментируя Медиакорсети слухи о возможной отставке Ирека Ялалова.