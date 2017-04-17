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Ситуация с уфимской мэрией далека от завершения - Дмитрий Михайличенко

17 апреля 2017, 17:48
Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что ситуация, связанная с возможной отставкой Ирека Ялалова с поста главы администрации Уфы, слишком запутана и далека от логического завершения.

- В ходе почти трехчасового разговора Р. Хамитова с жителями республики прозвучала серьезная и, во многом обоснованная, критика в адрес руководства уфимской мэрии. На мой взгляд, ситуация слишком запутана и далека от логического завершения. Многое будет зависеть от позиции уфимского горсовета, который фактически и является работодателем сити-менеджера, - отметил Дмитрий Михайличенко, комментируя Медиакорсети слухи о возможной отставке Ирека Ялалова.

Напомним, источник сообщил Медиакорсети о возможном кадровом повышении главы администрации Уфы, о том, что Ирека Ялалова пригласят на работу в правительство или администрацию главы Башкирии, а новым мэром города станет руководитель администрации главы региона Владимир Нагорный. Впоследствии Ирек Ялалов опроверг эти слухи.

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#Новости#Ирек Ялалов#Азат Гиззатуллин#Политика
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